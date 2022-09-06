中秋夜鄧麗君音樂會 10日加場還有票

雲林縣政府9月9日中秋節晚上7點舉行「鄧麗君浮空投影音樂會」，由於索票熱烈早已領罄，主辦單位文化觀光處10日再加場演出「雲林人限定」場次，憑身分證件每人可換2張入場票，縣長張麗善說，目前尚有餘票，開放索至本月8日下午5點；秋節烤肉鼓勵家庭式小聚，減少多人近距離接觸。

疫情爆發3年以來已生活化，張麗善今天表示，秋節團聚免不了飲食，過程中口罩會離口，希望民眾盡量採以少人數的家庭式聚會為主，減少多人聚集，且仍要落實防疫措施，避免病毒找上門。

張麗善說，雲林良品電商平台至本月10日期間，推出滿額優惠專案，可享折價或免運，包括雲林在地生產的零瘦肉精豬肉、胭脂鰻、桂丁土雞、文蛤等烤肉食材，還有蜂蜜、月餅、文旦等農特產品，多樣選擇一應俱全。

張麗善說，「鄧麗君浮空投影音樂會」9日場次已無剩票，10日加場將有徐佳瑩、炎亞綸、王若琳等人氣歌手，與虛擬鄧麗君跨時空對唱，目前還有票券。

文化觀光處表示，今天起至本周四每天上午10點至下午5點（中午不休息），雲林縣文化中心YCDC一樓服務中心開放「雲林人」索取實體票券，索完為止；凡設籍雲林縣的縣民，或在縣內就讀大專院校的學生，分別憑身分證、學生證，每人至多可索2張。