南市府關懷街友慶中秋 黃偉哲：教導釣魚回歸社會

中秋佳節將至，台南市社會局今天在北區和順里活動中心舉辦「秋月喜相逢、攜手防疫安」活動，市長黃偉哲除了發放月餅、文旦，還準備了精緻美味的餐點、紅包，提前祝賀街友中秋佳節愉快，也盼望更多社會人士及公司團體參與公益活動。

活動上，黃偉哲頒發感謝狀給郭綜合醫院副院長楊惠琳及台南市希望義剪協會王朝義，也感謝曾經是街友的謝志龍，重新回歸工作崗位後捐贈個人工作所得，促成今日活動。

黃偉哲表示，市府辦理街友中秋節慶活動已行之有年，除了南市府團隊的努力外，也感謝長期以來許多善心人士投入關懷街友的行列，讓街友感受到社會的關心。他期許透過公、私部門資源整合，除了提供資源、給街友魚吃以外，也能教導他們如何釣魚，協助街友早日重返家庭、回歸社會。

社會局表示，南市列冊街友216人，超過半數街友在街頭生活，今年因疫情關係，由政府推出安心上工計畫，期許透過公、私部門資源整合，讓街友早日返回家庭，回歸社會。

社會局也媒合了台南市希望義剪協會提供剪髮服務、出動社會局行動沐浴車提供街友們盥洗沐浴；另也結合北區衛生所、郭綜合醫院安排肝炎檢查、X光檢查及COVID-19疫苗施打，讓街友們歡慶佳節的同時也能保持身體健康。