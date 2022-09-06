中秋連假名字有「秋」、「露」民眾可免費遊玩虎頭埤
台南虎頭埤以有「虎埤泛月」美景馳名；而今年24節氣的「白露」過3天就是中秋。虎頭埤風景區宣布，9月9日到11日中秋三天連假名字中有「秋」、「露」任一字的遊客可免費入場。
市長黃偉哲表示，台南有虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園、鹽水月津港、南科迎曦湖、林默娘公園、新營天鵝湖、關子嶺碧雲寺、黃金海岸、觀夕平台等賞月景點，歡迎遊客把握這三天黃金假期，安排來台南度過。
觀光旅遊局郭貞慧局長表示，台南是最適合秋遊的好地方，虎頭埤風景區管理所特別舉辦2022「振興玩虎埤 拍照拿獎金」攝影比賽，邀請大家來捕捉「台灣第一水庫」的美麗瞬間，以區內自然景觀、歷史人文、遊憩活動為主題，一起用相機來記錄虎頭埤的山光水色，用手機隨手邊玩邊拍，10月31日前繳交作品就能參加比賽，，預計徵選23張精選作品，最高獎金1萬元，簡章請詳見虎頭埤風景區官網。
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