中秋連假名字有「秋」、「露」民眾可免費遊玩虎頭埤

台南虎頭埤以有「虎埤泛月」美景馳名；而今年24節氣的「白露」過3天就是中秋。虎頭埤風景區宣布，9月9日到11日中秋三天連假名字中有「秋」、「露」任一字的遊客可免費入場。

市長黃偉哲表示，台南有虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園、鹽水月津港、南科迎曦湖、林默娘公園、新營天鵝湖、關子嶺碧雲寺、黃金海岸、觀夕平台等賞月景點，歡迎遊客把握這三天黃金假期，安排來台南度過。