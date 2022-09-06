台南龍崎公所辦創意竹藝DIY 居民志工學作環保燈籠

台南市龍崎區公所今天上午在石嘈里民活動中心舉辦創意光節竹藝品DIY活動，邀請策展空山祭「艸非火藝術團隊」負責人辛綺帶領龍興社區居民志工，利用寶特瓶、紙杯等環保回收資材，搭配竹架做出具有龍崎在地特色的燈籠。

區公所表示，大家以竹子、竹筍等造型，再塗上螢光劑、綴飾五顏六色的亮片後黏著在竹製燈籠上，作品繽紛多様、各具巧思；這是社區長輩第一次使用螢光劑，在製作的過程中大家同心協力、分組合作，看到五彩繽紛的成品，大家都越做越開心。

區公所獲文化部及市政府文化局社區營造經費補助，辦理「空山『竹』好玩~龍崎在地食農體驗社造計畫」，以社區食農體驗推廣及創意光節竹藝品DIY，將傳統農產業結合創意，連結到年底12月舉辦的空山祭，為第4屆空山祭活動暖身。

市長黃偉哲表示，市府推動社造就是要讓傳統文化與現代藝術結合，為社區注入新生命力。龍崎高齡者多，市府連年舉辦空山祭活動及區公所多年社造計畫，為龍崎加入年輕活力，期望挖掘地方特色資源配合各項政策，為地方帶來新的觀光發展。