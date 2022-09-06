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嘉義縣議員批居住正義無作為 翁章梁：建社會宅青年宅

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左）上午施政報告，未提「居住正義、抑制高房價」施政作為，引起議員何子凡（右）不滿，批翁為特定建商宣傳，定錨高房價。記者魯永明／翻攝
嘉義縣長翁章梁（左）上午施政報告，未提「居住正義、抑制高房價」施政作為，引起議員何子凡（右）不滿，批翁為特定建商宣傳，定錨高房價。記者魯永明／翻攝

嘉義縣長翁章梁上午施政報告，未提「居住正義、抑制高房價」施政作為，引起議員何子凡不滿，批翁為特定建商宣傳，定錨高房價，家戶所得率與房價漲幅比率差距，高居全國第3名，說明青壯縣民賺不到錢，追不上房價飛漲，翁說，已建社會宅，還會蓋青年產業住宅，雙方言詞交鋒激辯。

何子凡批縣府刻意炒作產業投資，助長高房價，大內宣產業園區開發，帶動就業人口成長，結果大林鎮大埔美產業園區開發，大林及鄰近梅山鄉人口還是不斷流失，民怨低薪高房價，縣府不協助解決，實現居住正義。

何子凡說，10年來嘉義縣家戶所得率只增加9%，房價卻上漲62.4%，差距56.5，全國第3名，顯示賺不到錢，追不上房價飛漲，縣長為特定建商宣傳的縣治建案公寓大廈，2房型每坪22、23萬元起跳，縣長不設法提房價政策，實現居住正義，與民意脫節。

翁章梁說，人口流失老化是人口結構問題，中央在民雄鄉正在蓋630戶住會社宅，他爭取內政部在海區也要找地蓋社會宅，內政部同意，縣府在縣治找地蓋青年產業住宅。

翁章梁表示，中央對居住正義有整體政策執行，「難道不發展、房價就不漲？」何子凡要縣長「別扣帽子」。議員王啟澧認同何子凡發言，要縣長正視房價飛漲嚴重問題，盡快在海區也蓋社會住宅。

何子凡 居住正義 翁章梁

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