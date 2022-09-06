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雲林長青食堂送客製餐袋 「可提可背」外帶變時尚
雲林縣長青食堂現有156處，超過1萬2000名長者參與共餐，不過疫情持續第三年，食堂多半改採外帶，長者手拿便當盒、湯湯水水及水果等多種食物返家，常重心不穩甚至摔落，台塑企業暨王詹樣基金會今天發送客製保溫餐袋給每位長者使用，提升便利性。
台塑麥寮管理部協理蔡建樑今天捐贈一批餐袋給縣府，縣長張麗善代表長者受贈時表示，雲林縣廚工薪資原本1萬2000元，為了鼓勵工作人員持續為社區服務，已調薪至1萬3000元，共餐收費則是縣府補助30元、民眾自付30元。
張麗善說，各食堂菜色3菜1湯為主，社區若獲贈食材或水果，長者常得一手拿便當，一手提湯袋及其他物品，雙手掛滿東西返家，對騎機車、電動車或腳踏車者來說不是難事，但對步伐蹣跚者而言宛如挑戰。
台塑企業近3年已補助3千萬元協助長青食堂採購設施設備，為體恤長者，今再利用公益基金客製單價約95元、共1萬多個具保溫、保冷、防潑水的寬版餐袋，贈送全縣共餐長者使用，其特殊材質只要用1張紙巾即能擦拭乾淨，方便清潔與保存。
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