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雲林長青食堂送客製餐袋 「可提可背」外帶變時尚

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
台塑企業客製的餐袋具保溫、保冷及防潑水等多功能。記者陳苡葳／攝影
台塑企業客製的餐袋具保溫、保冷及防潑水等多功能。記者陳苡葳／攝影

雲林縣長青食堂現有156處，超過1萬2000名長者參與共餐，不過疫情持續第三年，食堂多半改採外帶，長者手拿便當盒、湯湯水水及水果等多種食物返家，常重心不穩甚至摔落，台塑企業暨王詹樣基金會今天發送客製保溫餐袋給每位長者使用，提升便利性。

台塑麥寮管理部協理蔡建樑今天捐贈一批餐袋給縣府，縣長張麗善代表長者受贈時表示，雲林縣廚工薪資原本1萬2000元，為了鼓勵工作人員持續為社區服務，已調薪至1萬3000元，共餐收費則是縣府補助30元、民眾自付30元。

張麗善說，各食堂菜色3菜1湯為主，社區若獲贈食材或水果，長者常得一手拿便當，一手提湯袋及其他物品，雙手掛滿東西返家，對騎機車、電動車或腳踏車者來說不是難事，但對步伐蹣跚者而言宛如挑戰。

台塑企業近3年已補助3千萬元協助長青食堂採購設施設備，為體恤長者，今再利用公益基金客製單價約95元、共1萬多個具保溫、保冷、防潑水的寬版餐袋，贈送全縣共餐長者使用，其特殊材質只要用1張紙巾即能擦拭乾淨，方便清潔與保存。

台塑麥寮管理部協理蔡建樑（左）、雲林縣長張麗善（右）示範將餐袋的提帶調長後，長者可改用肩背更省力。記者陳苡葳／攝影
台塑麥寮管理部協理蔡建樑（左）、雲林縣長張麗善（右）示範將餐袋的提帶調長後，長者可改用肩背更省力。記者陳苡葳／攝影
雲林縣有參加共餐的長者，今天領到顏色鮮豔的餐袋，樂不可支。記者陳苡葳／攝影
雲林縣有參加共餐的長者，今天領到顏色鮮豔的餐袋，樂不可支。記者陳苡葳／攝影
台塑企業暨王詹樣基金會今天發送客製保溫餐袋給雲林縣長青食堂共餐長者。記者陳苡葳／攝影
台塑企業暨王詹樣基金會今天發送客製保溫餐袋給雲林縣長青食堂共餐長者。記者陳苡葳／攝影
台塑企業暨王詹樣基金會今天發送客製保溫餐袋給1萬2000多位至長青食堂共餐的長者使用。記者陳苡葳／攝影
台塑企業暨王詹樣基金會今天發送客製保溫餐袋給1萬2000多位至長青食堂共餐的長者使用。記者陳苡葳／攝影

雲林 便當 張麗善

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