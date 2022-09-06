快訊

陳時中競選團隊被諷太子黨 當年「連勝文迴力鏢」襲擊民進黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情升溫鄉下多共同衛浴 嘉縣議員批無法申請住檢疫所

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
新冠變種病毒BA.5升溫，嘉義縣議員李國勝（左）上午質詢說，鄉下多共同衛浴，無法符合一室一衛隔離的住家條件，確診者無法申請住中央集中檢疫所，擔心感染家人，憂心忡忡。記者魯永明／翻攝
新冠變種病毒BA.5升溫，嘉義縣議員李國勝（左）上午質詢說，鄉下多共同衛浴，無法符合一室一衛隔離的住家條件，確診者無法申請住中央集中檢疫所，擔心感染家人，憂心忡忡。記者魯永明／翻攝

新冠變種病毒BA.5升溫，嘉義縣議員李國勝上午質詢說，鄉下多共同衛浴，無法符合一室一衛隔離的住家條件，確診者無法申請住中央集中檢疫所，擔心感染家人，憂心忡忡，衛生局長趙紋華說，會協助申請。

李國勝說，接到民眾陳情反映，中央集中檢疫所、防疫旅館，鄉下有人確診無法申請進住，因為中央疫情指揮中心要確診者自己想辦法隔離，鄉下多共同衛浴，一旦有人染疫，無法申請檢疫所、防疫旅館，擔心家人感染。

李國勝要縣長翁章梁、衛生局長趙紋華，疫情應變處置作 為，不要處處聽命中央指揮中心，應為縣民設想，維護權益，轄區集中檢疫所人愈來愈少，為何不讓確診縣民申請？住防疫旅館增加開銷，打「1922」反映沒用。

翁章梁認同李國勝指出實際防疫問題，確診者分輕重症，不同處置，集中檢疫所以來台移工、看護為主；趙紋華說，輕重症分流，重症者要住醫院治療，有特殊情況需住集中檢疫所案件，衛生局會協助處理。

衛生局 集中檢疫所 防疫旅館

延伸閱讀

太保市長選舉綠營內戰 公所農會系統對戰縣府中央連線

影／朴子公園「啟南亭」今起古法搬家 3天要遷走70公尺

國慶煙火故宮南院施放 王育敏槓翁章梁要求換地點

嘉義農業品牌優鮮業者展成果 楊千霈翁章梁對話分享

相關新聞

嘉義縣議員批居住正義無作為 翁章梁：建社會宅青年宅

嘉義縣長翁章梁上午施政報告，未提「居住正義、抑制高房價」施政作為，引起議員何子凡不滿，批翁為特定建商宣傳，定錨高房價，家...

雲林長青食堂送客製餐袋 「可提可背」外帶變時尚

雲林縣長青食堂現有156處，超過1萬2000名長者參與共餐，不過疫情持續第三年，食堂多半改採外帶，長者手拿便當盒、湯湯水...

疫情升溫鄉下多共同衛浴 嘉縣議員批無法申請住檢疫所

新冠變種病毒BA.5升溫，嘉義縣議員李國勝上午質詢說，鄉下多共同衛浴，無法符合一室一衛隔離的住家條件，確診者無法申請住中...

紓解南科樹谷園區交通 台南北外環銜接樹谷聯絡道動土

台南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程，今天舉辦祈福動土典禮，內政部次長吳堂安南下主持，期許工程達到高水準品質早日順利完...

台南市整合產官學成立育才平台 就業無縫接軌推出6專班

台南市勞工局整合產官學資源成立育才平台，今辦理「產官學攜手合作育才平台」啟動記者會，希望協助青年發揮「學用合一」精神，累...

阿里山傳說風之子家族首位天主教主教 返鄉首祭遇風雨

嘉義縣阿里山鄉鄒族出身，首位天主教嘉義教區原住民正權主教浦英雄，4月3日就職，日前強颱「軒嵐諾」來襲，浦回家鄉特富野社教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。