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疫情升溫鄉下多共同衛浴 嘉縣議員批無法申請住檢疫所
新冠變種病毒BA.5升溫，嘉義縣議員李國勝上午質詢說，鄉下多共同衛浴，無法符合一室一衛隔離的住家條件，確診者無法申請住中央集中檢疫所，擔心感染家人，憂心忡忡，衛生局長趙紋華說，會協助申請。
李國勝說，接到民眾陳情反映，中央集中檢疫所、防疫旅館，鄉下有人確診無法申請進住，因為中央疫情指揮中心要確診者自己想辦法隔離，鄉下多共同衛浴，一旦有人染疫，無法申請檢疫所、防疫旅館，擔心家人感染。
李國勝要縣長翁章梁、衛生局長趙紋華，疫情應變處置作 為，不要處處聽命中央指揮中心，應為縣民設想，維護權益，轄區集中檢疫所人愈來愈少，為何不讓確診縣民申請？住防疫旅館增加開銷，打「1922」反映沒用。
翁章梁認同李國勝指出實際防疫問題，確診者分輕重症，不同處置，集中檢疫所以來台移工、看護為主；趙紋華說，輕重症分流，重症者要住醫院治療，有特殊情況需住集中檢疫所案件，衛生局會協助處理。
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