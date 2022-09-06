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紓解南科樹谷園區交通 台南北外環銜接樹谷聯絡道動土

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
紓解南科樹谷園區交通，台南北外環銜接樹谷聯絡道動土；圖為完成模擬圖。記者周宗禎／翻攝
紓解南科樹谷園區交通，台南北外環銜接樹谷聯絡道動土；圖為完成模擬圖。記者周宗禎／翻攝

台南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程，今天舉辦祈福動土典禮，內政部次長吳堂安南下主持，期許工程達到高水準品質早日順利完成，完善建構整體交通路網，讓民眾行車通暢，並減少通勤時間。營建署長吳欣修及台南市副市長趙卿惠等出席為工程祈福。

「北外環銜接樹谷園區聯絡道工程」北起樹谷大道與南134線路口，沿南135線路廊跨越堤塘港溪，穿越國道8號下方及跨越大洲排水後，終點銜接「北外環道路第3期新建工程」平面道路，聯絡道長度約3.463公里、寬30公尺，主要工項為道路、排水、橋梁改建、交通號誌及人行道等工程，雙向各配置2快車道及各1機慢車道。

北外環銜接樹谷園區聯絡道工程總經費約16.5億元(工程經費10億2250萬元、用地費6.3億元)，工程由營建署執行，市政府完成用地取得，預計民國114年1月完工。

工務局表示，這項工程市長黃偉哲上任就積極爭取，獲內政部營建署核定納入生活圈道路交通系統計畫補助，完工後可串聯北外環快速道路系統，紓解南科及樹谷園區聯外交通。

市府表示，台南科學園區為我國高科技產業發展重鎮，行政院已核定「南部科學園區台南園區擴建計畫」，南科三期後續開發，將達成延續高科技產業動能的發展；黃偉哲十分重視周邊道路路網建置情形，不斷推動便捷交通網。

南科樹谷園區聯絡道完工通車後，可分攤台1線、國道8號及新港社大道車流，有助於解決現有車流壅塞問題，改善園區周邊交通，使往來南科道路網絡更趨完整；同時未來配合周邊道路系統建設、國道一號、國道八號及台1線，鏈結南科、台南科工區、永康工業區及永康科工等四產業園區，完整架構環狀路網，將可提供更便捷交通路網，帶動地區整體經濟及觀光發展。

紓解南科樹谷園區交通，台南北外環銜接樹谷聯絡道動土。記者周宗禎／翻攝
紓解南科樹谷園區交通，台南北外環銜接樹谷聯絡道動土。記者周宗禎／翻攝
紓解南科樹谷園區交通，台南北外環銜接樹谷聯絡道動土。記者周宗禎／翻攝
紓解南科樹谷園區交通，台南北外環銜接樹谷聯絡道動土。記者周宗禎／翻攝

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