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台南市整合產官學成立育才平台 就業無縫接軌推出6專班

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市勞工局結合產官學資源，今天舉辦「產官學攜手合作育才平台」啟動記者會。記者鄭惠仁／攝影
台南市勞工局結合產官學資源，今天舉辦「產官學攜手合作育才平台」啟動記者會。記者鄭惠仁／攝影

台南市勞工局整合產官學資源成立育才平台，今辦理「產官學攜手合作育才平台」啟動記者會，希望協助青年發揮「學用合一」精神，累積職場經歷。市長黃偉哲期盼育才平台以「做中學」理念，培育學生未來工作職能，提供升學與就業機會，共創多贏。

黃偉哲表示，學生在畢業後銜接職場的磨練非常重要，因此學生對於學科的選擇必須感興趣，期盼透過合作平台連接產、學之間的銜接過程，從學校端到就業端無縫接軌，幫助學生順利度過投入職場的撞牆磨合期。

他說，南市府與企業、學校是夥伴關係，積極促成產官學合作，讓學校端可發揮辦理技職教育的優勢，不僅協助學生在校取得專業知識與學歷，進一步藉由在業界實作、職場實務經驗與企業提供留才機制，協助青年學以致用。

勞工局長王鑫基表示，響應中央「產官學攜手2.0」政策，透過各界的合作，一起協助青年就學、就業轉銜之外，也期許強化青年對職場認知與職涯規畫，不僅提供就業諮詢服務，並有職涯規畫研習營、就業促進講座、職場參訪、徵才等多元服務，期待平台的成立能夠促進就業媒合，吸引更多優秀的在地人才留在台南服務。

「產官學攜手合作育才平台」預計推出6個專班，包含南台科技大學「金屬加工智慧製造產學攜手專班」、崑山科技大學「精密智慧製造實務產學攜手2.0專班」、「環工機電實務人才培育專班」；遠東科技大學「機械智動化實務人才培育專班」、嘉南藥理大學「大健康藥粧生技職人專班」，以及敏惠醫護管理專科學校「全方位長照人才培育專班」，積極培養跨領域多專長全方位的長期照顧人才，提升台南居民照護量能。

目前合作平台已促成12家企業與33家次學校提供4030個實習及就業機會，王鑫基說，此次結合官田工業區服務中心、廠商協進會、南市各大專院校及高中職推出6個專班，涵蓋工業、生技、健康照顧等各產業的人才培育，不僅育才、協助學生習得專業職能，就學與就業無縫接軌，更要為台南留才。

職場 台南 青年

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