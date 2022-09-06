阿里山傳說風之子家族首位天主教主教 返鄉首祭遇風雨

嘉義縣阿里山鄉鄒族出身，首位天主教嘉義教區原住民正權主教浦英雄，4月3日就職，日前強颱「軒嵐諾」來襲，浦回家鄉特富野社教堂首祭彌撒，傳說浦家是「風之子」家族，浦英雄回部落受到族人熱情歡迎，族人相信浦主教是「風的孩子」，返鄉首祭遇上颱風有風也有雨，是神給予的祝福。

浦英雄抵達特富野部落，先到kuba（鄒族男子聚會所庫巴）接受達邦、特富野社的頭目及長老們的祈福儀式，再回到kuba下方的老家祭祖，緊接著到教堂舉行彌撒，雨還持續下。

浦英雄說，「我是Poiconx的子孫，今天回來，如果不下點雨，也感奇怪。」參與祭典及彌撒的原住民族語言研究發展基金會（簡稱原語會）董事長鄒族摩奧．悟吉納說，傳說中風之子家族先祖是暴風雨之後在巴蕉樹下發現的孩子，因不明其來歷，認為他是風的孩子，帶回家扶養，長大成家後封為Poiconx家族，即其起源路徑與風有關。

因該家族起源跟風有關，認為他們是風神之子。一直以來，鄒族相信該家族若發生重大事項或有重要人物過世，必會起暴風狂雨。鄒族也深信舉凡進行儀式或重要活動如果下雨，這表示獲得了神明的認可，咸認是為大吉。因此，雖然清晨仍有風雨，教友們仍從各地村落齊聚特富野共行感恩祭。