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台南看守所「貝果」味美價廉 變身監所最暢銷特色產品

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南看守所「貝果」味美價廉，變身監所最暢銷特色產品。記者周宗禎／攝影
台南看守所「貝果」味美價廉，變身監所最暢銷特色產品。記者周宗禎／攝影

台南看守所成立紅瓦厝烘焙坊，研發特色產品「貝果」大受歡迎，多達19種口味都使用天然、無添加原料製作，主打「美味養生又質優價廉」常供不應求須提早下訂，尤其最近推出的禮盒是送禮熱門商品，異軍突起成為各監所最暢銷技訓烘培產品。

作業導師劉銀富表示，因為注重每個產品品質，無法大量生產，不敢對外大力推廣自營食品烘焙，但口碑是最好的行銷，貝果已是「內行人一再回頭購買的超值精品級美食」。去年因老顧客支持總營收420多萬，平均每月銷售達35萬元。

劉銀富指出，最近在忠實粉絲群催促下，嚴選最熱銷口味貝果組合商品，推出「咸巧」、「恬密」二種鹹、甜口味貝果禮盒，供顧客送禮時選擇。「咸巧」意謂都是精緻巧思之作，「包含著我們滿滿的講究和用心」；「恬密」意謂「有如美味私房菜，是不想讓外界知道的好味道」，歡迎社會大眾支持選購。

南所結合社會資源陸續開辦陶藝、瓷繪、食品烘焙等課程，指導收容人技藝協助回歸社會，107年在所內自營作業工場成立烘焙坊，對外行銷收容人製作的各種烘焙食品，貝果是這兩年投入研發的主力產品。

台南看守所長林明達表示，為延續學習成果，收容人出所後繼續輔導考照，希望協助穩定就業；今年與更生保護會台南分會合作，3名出所收容人參加「更生人烘焙食品技能考照班」，因學員已有豐富實作經驗，學習過程事半功倍，都順利考取證照，開啟他們新的人生。南所協助更生人用實際行動展現所內學習成果，期待社會大眾看到他們的努力改變、接納他們，讓他們更有信心回歸社會。

台南看守所「貝果」味美價廉，推出「咸巧」、「恬密」鹹、甜不同口味貝果禮盒。記者周宗禎／攝影
台南看守所「貝果」味美價廉，推出「咸巧」、「恬密」鹹、甜不同口味貝果禮盒。記者周宗禎／攝影
台南看守所「貝果」味美價廉，推出「咸巧」、「恬密」鹹、甜不同口味貝果禮盒。記者周宗禎／翻攝
台南看守所「貝果」味美價廉，推出「咸巧」、「恬密」鹹、甜不同口味貝果禮盒。記者周宗禎／翻攝
台南看守所「貝果」味美價廉，變身監所最暢銷特色產品。記者周宗禎／攝影
台南看守所「貝果」味美價廉，變身監所最暢銷特色產品。記者周宗禎／攝影

烘焙 台南 更生人

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