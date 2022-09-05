台南購物節抽出陸海空大禮包 電動機車+機票…

台南市政府舉辦購物節好禮月月抽活動，今天在新吉工業區服務中心進行第一波抽獎，市長黃偉哲抽出本月首獎價值10萬元內含宏佳騰智慧電車、華航桃園-首爾來回機票、亞果帆船體驗+住宿券的陸海空大禮包，由林姓市民獲得。

黃偉哲說，第1次抽獎的截止時間比較早，參加抽獎的人數自然較少，中獎機率就較高，所以越早加入，中獎機率越高，歡迎全國的民眾來台南吃吃、喝喝、逛逛、買買。

中秋假將至，黃偉哲也呼籲大家來台南消費登錄發票參加抽獎，只要消費發票滿100元即可登錄抽大獎，民眾也可透過線上台南好物及台南便利送平台選購各項優質好物，也能參與購物節抽獎。不僅有機會把汽車、機車等好禮帶回家，後續還有超級神祕大禮。

經發局表示，台南購物節結合百貨、賣場、商圈等陸續於9月起推出一連串消費促銷活動，線上包含台南好物、台南便利送電商購物優惠促銷；線下有9、10日赤嵌朋派生活節市集、9至11日眷村美食文化節暨中秋嘉年華、24至25日佳里購物節以及市府觀旅局辦理台南關子嶺溫泉美食節、台南國際音樂節等各式各樣活動。另今年為節省民眾發票登錄的時間，特別開發台南購物節發票登錄APP，供民眾掃描發票上的QRcode即可輕鬆完成登錄。

每月直播抽獎均在「台南經濟情報讚」臉書粉絲專頁公開進行，今日抽出獎項包括宏佳騰智慧電車1台、55吋聲寶液晶電視1台、iPhone13手機3台、華航機票桃園-首爾來回1名、Switch 3台及聲寶小家電等普獎，中獎名單將公告於「台南經濟情報讚」粉絲專頁及臺南購物節網站，得獎者將收到電話或簡訊中獎通知，請民眾密切注意，提醒中獎得主須於明（6日）起14天內攜帶領獎憑證（身分證、領據、中獎發票）至領獎地點，經核對無誤後，現場領取獎品，逾期未領則喪失領獎資格。