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下營上帝廟連10年獲內政部表揚 今年摘兩大獎

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南下營上帝廟連10年獲內政部表揚 ，今年更獲頒「內政部宗教公益獎」暨「宗教公益深耕獎」等2大獎，地方認為實至名歸。圖 ／下營區公所提供
台南下營上帝廟連10年獲內政部表揚 ，今年更獲頒「內政部宗教公益獎」暨「宗教公益深耕獎」等2大獎，地方認為實至名歸。圖 ／下營區公所提供

內政部宗教團體表揚大會今天舉行，台南下營上帝廟連續10年獲內政部表揚，今年更榮獲「內政部宗教公益獎」暨「宗教公益深耕獎」等2大殊榮，市長黃偉哲表示，廟方長期回饋地方照顧弱勢，得獎實至名歸。

表揚大會上午在花蓮縣台灣原住民族文化館舉行，全國共有163家宗教團體榮獲「內政部宗教公益獎」、21家宗教團體榮獲「宗教公益深耕獎」。

下營上帝廟主委姜金利表示，能脫穎而出獲獎不但是榮耀，更是肯定，亦是未來責任與承擔的延續，將持續發揚玄天上帝「弘道行善」精神，致力社會公益，廣植福田。

台南市長黃偉哲說，下營上帝廟奉祀玄天上帝，建廟至今361年，歷史悠久，是玄天上帝全台首廟之一，深耕下營數十年，默默行善發揮愛心使社會充滿正能量，除在疫情期間全力配合政府防疫政策，更提供專車接送長者施打疫苗，充分發揮安定人心的力量。

黃偉哲表示，台南素有「衆神之都．藝陣之鄉」美名，感謝下營上帝廟教化社會、安定民心，成為社會安定力量，多年持續推動教育文化及福利服務，並投入公益慈善工作。

民政局長姜淋煌也表示，上帝廟平日即積極配合政府推動各項政策，不分宗教別，長期參與公益慈善事業、辦理各項急難救助及社會文化工作，端正社會風氣濟弱扶貧，此次獲獎，實至名歸。

下營區長李宗翰表示，上帝廟長期提供愛心早餐給貧困學童、設立績優學生教育獎學金、提供獨居老人營養晚餐、過年過節提供愛心物資予弱勢家庭及提撥經費補助社區、社團，協助補助學校器材設備及各項比賽與親子教育等活動經費等，長年無償提供武承恩公園供民眾休閒活動，每年更斥資百萬維修費，希望藉由上帝廟發揮拋磚引玉之效，讓更多人加入愛心行列。

愛心 內政部 台南市長

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