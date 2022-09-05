鹽行國中新建、區段徵收同獲獎 黃偉哲肯定團隊努力

台南市政府下午發布永康區新設「鹽行國中暨附近地區區段徵收工程」獲2022國家卓越建設獎「最佳施工品質類金質獎」肯定。市長黃偉哲表示，國家卓越建設獎是台灣年度建築界最高榮譽，市府地政局與教育局同步獲獎，值得嘉許，也代表市府團隊用心辦理各項開發工程，再次得到正面肯定。

地政局長陳淑美表示，「永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程｣，開發區綠帶設置滯洪池，並在道路下方設排水箱涵，達到區域調節防洪功能；配合永安路原20米拓寬為40米，建構完善交通路網，提升鹽行地區學童就學便利及安全性，並藉由土地使用調整，活化區域產業發展。

陳淑美說，開發團隊一起努力，區段徵收工程進行期間就將學校用地交付鹽行國中新建校舍，最後同步完工啟用，學校及公共設施開闢，除方便學子在地就學，也有助提升當地生活環境品質，工程去年已如期如質完工。