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嘉義中埔黃金板栗產期到 農民提升技術鮮採盛產大加分

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
板栗的果實外殼布滿綠色棘刺，待成熟後會自然落地，農民撿拾後需將外殼的刺剝掉，才能看裡頭的栗子。圖／中埔鄉農會總幹事李碧雲提供
板栗的果實外殼布滿綠色棘刺，待成熟後會自然落地，農民撿拾後需將外殼的刺剝掉，才能看裡頭的栗子。圖／中埔鄉農會總幹事李碧雲提供

黃金板栗盛產期到了！嘉義縣中埔鄉社口村是台灣板栗最大產地，也是北半球緯度最低的板栗種植區，今年中秋提早到加上農民提升種植技術，產期拉長大加分，栗子頂級剝殼600克650元，消費者紛紛下訂單，相當搶手。

中埔鄉的黃金板栗是台灣唯一種植面積約25公頃的大區域，往年農曆7月半過後，就是中埔鄉黃金板栗開始採收到中秋節後結束，產期往往僅一個月，但今年中秋節提早到，加上農民提升種植技術，產期有拉長。

中埔鄉農會總幹事李碧雲表示，今年農民提升技術產期延後，對產銷有大加分效果，不會大家產期卡在同一時段，栗子頂級剝殼600克650元，老饕已開始搶購。

板栗的果實外殼布滿綠色棘刺，待成熟後會自然落地，農民撿拾後需將外殼的刺剝掉，才能看裡頭的栗子，中埔鄉盛產的黃金板栗含有豐富纖維質、鈣質、維生素等，果仁飽滿香甜，口感鬆軟，更勝進口的栗子，是饕客最愛。

總幹事李碧雲表示，黃金板栗最常的烹調手法是採鹽炒，推薦懶人作法是放入微波爐或烤箱，烘焙約20分鐘即可，也能剝皮用冰糖烹煮，或加入在雞肉、排骨內熬湯，都特別美味。

嘉義縣中埔鄉農會總幹事李碧雲（右）前往社口地區關心今年產銷情形。圖／中埔鄉農會總幹事李碧雲提供
嘉義縣中埔鄉農會總幹事李碧雲（右）前往社口地區關心今年產銷情形。圖／中埔鄉農會總幹事李碧雲提供
嘉義縣中埔鄉社口村是台灣板栗最大產地，也是北半球緯度最低的板栗種植區。圖／中埔鄉農會總幹事李碧雲提供
嘉義縣中埔鄉社口村是台灣板栗最大產地，也是北半球緯度最低的板栗種植區。圖／中埔鄉農會總幹事李碧雲提供
嘉義縣中埔鄉農會總幹事李碧雲推薦黃金板栗烹調手法，採鹽炒就非常美味。圖／中埔鄉農會總幹事李碧雲提供
嘉義縣中埔鄉農會總幹事李碧雲推薦黃金板栗烹調手法，採鹽炒就非常美味。圖／中埔鄉農會總幹事李碧雲提供
板栗的果實外殼布滿綠色棘刺，待成熟後會自然落地，農民撿拾後需將外殼的刺剝掉，才能看裡頭的栗子。圖／中埔鄉農會總幹事李碧雲提供
板栗的果實外殼布滿綠色棘刺，待成熟後會自然落地，農民撿拾後需將外殼的刺剝掉，才能看裡頭的栗子。圖／中埔鄉農會總幹事李碧雲提供

中埔 中秋節 農民

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