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台塑採購斗六文旦 台亞、福懋加滿25公升汽油免費送
雲林縣斗六地區文旦種植面積243公頃，今年產量5700公噸，且白露與中秋只隔3天，銷售時程較短，整個產區預計還有3成文旦待銷，台塑企業主動收購4萬8千台斤，由旗下台亞、福懋全台184間直營加油站發送，加滿25公升以上就送1顆文旦，幫助農民。
台塑企業採購斗六文旦，今舉辦「柚保平安 加油送文旦」活動由副縣長謝淑亞主持，斗六市長林聖爵、斗六市農會理事長張永政、斗六果菜公司總經理張明璁、雲林郵局局長張素貞都到場參加，謝淑亞說，感謝台塑企業大手筆採購斗六優質文旦，讓全台民眾都能吃到好吃的斗六文旦。
台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑說，台塑企業自2020年起已連續3年認購，今年採購4萬8千台斤，交由旗下台亞及福懋全國184間直營加油站發送，加滿25公升以上就送一顆斗六文旦，送完為止，推廣優質斗六文旦。
斗六市農會總幹事張喬復說，感謝台塑企業在每年中秋節都大手筆採購斗六文旦，透過旗下加油站將斗六文旦送到全台消費者手上，也感謝雲林縣政府和斗六市公所，在今年白露和中秋這麼接近的時候，已協助農民銷售7成文旦。
農業處長魏勝德說，今年外銷市場受到中國大陸阻礙，由縣長張麗善責成，與斗六市公所、斗六市農會合作，外銷9230公斤文旦到新加坡，也開拓無印良品、東森購物及各式線上銷售管道，愈到中秋後文旦愈少，欲購從速。
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