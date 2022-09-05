國圖南館會場案外案 南市藍綠立委議員互轟

國圖南館今中午動土，民進黨立委賴惠員致詞時說國圖南館招標多次流標，曾遭藍營唱衰，國民黨台南市議員蔡育輝當場打斷談話稱這是抹黑，會後並發新聞稿抨擊，賴惠員則指責蔡自己對號入座，鄉親要的是未來如期如質在2025年底啟用。

蔡育輝說，他傾洪荒之力爭取，國圖南館承載大新營地區的發展與市民期待，在議會多次質詢關心督促國圖進度，要求早日完工，從不曾唱衰國圖南館設置，卻被賴惠員抹黑，實在令人憤怒。

蔡育輝表示，國圖南館由行政院前院長林全於2017年2月14日親至新營文高11預定地宣布落腳新營。國家圖書館長曾淑賢於2018年10月17日也在新營文化中心主持「國家圖書館南部分館模型第2次公開展覽」時宣布該項工程將於2019年10月動工。

2018年11月13日還在預定地舉辦奠基儀式並公開表示國圖南部分館暨國家聯合典藏中心將於2021年底完工啟用。結果，目前預定完工時間早已過了，所以他一再於議會質詢，去年並要求市長黃偉哲簽署承諾書，不要「二次跳票！」

蔡育輝強調，從開始爭取到現在，他對國圖南館只有爭取及督促進度，能如期完工，不要辜負地方期待。他表示，對國圖建言在他的臉書都有詳細披露，也了解看看是誰在睜眼說瞎話。

賴惠員則表示，國圖南館眾多波折，的確在用地徵收過程，有特定人士從中作梗。

賴惠員說，她在會場從頭到尾沒說是蔡育輝，不解為何要對號入座？當前鄉親最盼望的就是早日順利在2025年底完工，不想隨之起舞。

地方人士說，蔡、賴兩人本屆立委曾對壘，種下選舉恩怨、心結延續迄今，類似情事，恐持續上演。