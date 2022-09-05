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中秋連假深夜施放煙火、公園烤肉 南市府：一律告發

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局組跨科室稽查小組，中秋連假強力取締失業施放煙火爆竹。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局組跨科室稽查小組，中秋連假強力取締失業施放煙火爆竹。記者鄭惠仁／攝影

去年中秋節連假，台南市環保局開出9張深夜燃放爆竹煙火的罰單，環保局今天表示，3天連假期間將跨科室組稽查小組出勤，絕不手軟。工務局也提醒，公園內不得烤肉，若違規罰1200至6000元。

台南市環保局表示，去年中秋連假，在黃金海岸、觀汐平台、林默娘公園、億載金城勸導民眾晚上10時以後勿燃放煙火共225次，其中黃金海岸100次最多，共開出9張告發單。局長謝世傑說，中秋連假期間，稽查人員夜間9時至10時將至觀夕平台等施放熱區宣導與勸導，10時過後執行噪音環境稽查，如發現施放一律告發。公害陳情專線0800-066666

依噪音管制法第8條公告事項，南市各類噪音管制區內，除部分春節期間外，夜間10時至翌日上午7時，不得施放爆竹煙火，中秋節也不例外，違者將處3千元以上3萬元以下罰鍰。

市長黃偉哲指出，中秋節闔家團圓，但民眾仍要注意BA.5疫情，因疫情指揮中心預期疫情將出現反轉，疫情高峰可能發生在9月底、10 月初，過節請盡量減少群聚，放煙火爆竹助興請適可而止，更不要超過夜間10時施放。

中秋節快到了，也有民眾詢問是否可在公園烤肉？工務局表示，依據台南市公園綠地管理自治條例第9條規定，為確保公園設施及林木安全，公園內禁止營火、野炊、烤肉、夜宿、燃放鞭炮等行為，違者罰1200元至6000元。

中秋節 疫情 連假

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