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嘉市今年首例!大一生蘭潭放鞭炮罰3萬 中秋將每晚稽查

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
賴姓大一男學生日前凌晨3點多在蘭潭放煙火，嘉市消防局將裁罰。記者林伯驊／翻攝
賴姓大一男學生日前凌晨3點多在蘭潭放煙火，嘉市消防局將裁罰。記者林伯驊／翻攝

18歲賴姓大一男學生3天前凌晨3點多在蘭潭放煙火，警、消趕抵當場查獲，將依違反嘉市爆竹煙火施放管制自治條例裁罰，他相當懊悔；市消防局表示，近5年違法放鞭炮裁罰11件，不過去年掛零，疑因疫情中秋節烤肉少，擔心今年增加，3天連假晚間會排聯合稽查小組，線上巡邏。

消防局統計，2017年到2021年，總計11件放鞭炮違規案，其中屬早上6點到晚間10點以外逾時施放8件最多，另違規施放方式2件、非專業施放煙火1件，且集中在中秋節居多。

賴姓大一生2日凌晨3點多，開車到蘭潭水舞噴泉附近放鞭炮，聲音不小，警方獲報趕往發現人還在現場，調監視器發現賴確實施放，交由蘭潭消防分隊帶回裁罰，成為今年首例，據了解，預料至少罰最低3萬元，賴姓男子相當懊悔，一度還求情。

消防局指出，往年曾發生有人邊開車邊丟鞭炮的危險行徑，去年則因疫情嚴峻，中秋節烤肉活動停辦不少，放鞭炮驟減，不過今年民眾心態漸開放，擔心放炮會大增，已與警察局、環保局開會決議，9日至11日夜間8點到凌晨2點，東、西區各有1組聯合稽查人員，重點路段巡邏，若線上一有報案，轄區分隊也會就近勘查。

消防局提醒，晚上10點到隔日6點前都禁止施放爆竹煙火，各機關、學校跟醫療機構周邊30公尺內也禁止放，違者可罰3萬到15萬不等。

嘉市消防局今年中秋連假將加強聯合稽查違規放鞭炮。記者林伯驊／翻攝
嘉市消防局今年中秋連假將加強聯合稽查違規放鞭炮。記者林伯驊／翻攝

中秋節 蘭潭 烤肉

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