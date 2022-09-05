快訊

地方懷疑不選竹市與官司有關 鄭宏輝：法律途徑捍衛清白

論文涉抄？林耕仁認6處疏漏引註失誤 主動送學倫會調查

急著離婚同意前夫刪協議書這項條款 前妻挨告要付千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南河樂廣場抿石子損壞 中秋連假後暫停開放5天

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區河樂廣場部分抿石子地坪有損壞情形，中秋連假後暫停開放5天。記者鄭惠仁／翻攝
台南市中西區河樂廣場部分抿石子地坪有損壞情形，中秋連假後暫停開放5天。記者鄭惠仁／翻攝

台南市中西區運河旁的河樂廣場，部分抿石子地坪有損壞情形，中秋連假過後將進行5天修復工程，17日恢復開放，目前待維修部分已有安全圍護，來此玩水請勿進入圍護區。

工務局表示，今年暑假期間河樂廣場每天人潮眾多，是市區重要的景點，但近期發現抿石子地坪有損壞情形，經專業判定需修繕維護，為有更好的維修與服務，將從12至16日進行修復，此段期間河樂廣場暫停開放，等修復工程完成並確認無安全疑慮後，預計17日恢復開放。

河樂廣場固定每周二休園以加強廣場設施及環境維護作業，工務局表示，為因應中秋連假，民眾賞月的需求，並為顧及遊客安全，目前已先將待維修部分做好安全圍護。工務局歡迎民眾中秋連假來河樂廣場欣賞月圓美景，舒緩身心，但也呼籲，來眾遊園賞月時，切勿進入圍護區以維安全。

延伸閱讀

中秋別酒駕 中警明晚7點起5天加小蜜蜂機巡抓違法

中秋連假出遊須注意　國道爆胎最高可罰6千元

明起北部東北部有雨轉涼 吳德榮曝中秋連假天氣

300名吉卜力粉不畏風雨 扮裝應援「神隱少女」

相關新聞

中秋連假深夜施放煙火、公園烤肉 南市府：一律告發

去年中秋節連假，台南市環保局開出9張深夜燃放爆竹煙火的罰單，環保局今天表示，3天連假期間將跨科室組稽查小組出勤，絕不手軟...

嘉市今年首例!大一生蘭潭放鞭炮罰3萬 中秋將每晚稽查

18歲賴姓大一男學生3天前凌晨3點多在蘭潭放煙火，警、消趕抵當場查獲，將依違反嘉市爆竹煙火施放管制自治條例裁罰，他相當懊...

台南河樂廣場抿石子損壞 中秋連假後暫停開放5天

台南市中西區運河旁的河樂廣場，部分抿石子地坪有損壞情形，中秋連假過後將進行5天修復工程，17日恢復開放，目前待維修部分已...

台南公私協力助弱勢防疫 陶板屋捐口罩給實物愛心銀行

新冠肺炎疫情持續延燒，王品集團旗下陶板屋台南忠義店今捐贈2400片口罩給台南市社會局委託的實物愛心銀行永華分行，藉以充實...

林進旺捐物資關懷弱勢連14年不間斷 送月餅超過5700盒

今年中秋不少弱勢家庭因疫情、物價飛漲不好過，台南享勵工業董事長林進旺今天捐贈月餅、柚子禮盒及口罩關懷家扶中心弱勢家庭，家...

嘉縣觀音瀑布特色草蚱蜢 本月開免費手作草蚱蜢DIY教學

嘉義縣觀音瀑布今年元月開園試營運至8月底，共創造出7919人次，預約報名深度導覽的入園遊程體驗，深受遊客稱讚，而遊園後所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。