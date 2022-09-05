台南河樂廣場抿石子損壞 中秋連假後暫停開放5天

台南市中西區運河旁的河樂廣場，部分抿石子地坪有損壞情形，中秋連假過後將進行5天修復工程，17日恢復開放，目前待維修部分已有安全圍護，來此玩水請勿進入圍護區。

工務局表示，今年暑假期間河樂廣場每天人潮眾多，是市區重要的景點，但近期發現抿石子地坪有損壞情形，經專業判定需修繕維護，為有更好的維修與服務，將從12至16日進行修復，此段期間河樂廣場暫停開放，等修復工程完成並確認無安全疑慮後，預計17日恢復開放。

河樂廣場固定每周二休園以加強廣場設施及環境維護作業，工務局表示，為因應中秋連假，民眾賞月的需求，並為顧及遊客安全，目前已先將待維修部分做好安全圍護。工務局歡迎民眾中秋連假來河樂廣場欣賞月圓美景，舒緩身心，但也呼籲，來眾遊園賞月時，切勿進入圍護區以維安全。