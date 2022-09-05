台南公私協力助弱勢防疫 陶板屋捐口罩給實物愛心銀行

新冠肺炎疫情持續延燒，王品集團旗下陶板屋台南忠義店今捐贈2400片口罩給台南市社會局委託的實物愛心銀行永華分行，藉以充實民眾防疫量能。該店表示，這些口罩是店內員工小小心意，希望藉此鼓勵社會大眾共同加入關懷弱勢民眾的行列。

社會局表示，目前南市共有11處實物愛心銀行實體店面，服務全市37區弱勢家庭及民眾，截至7月底，社會局實物銀行已提供弱勢民眾逾4785萬元的物資服務，至少有38萬人次受益。其中南市實物愛心銀行永華分行由台南都志願服務協會承接，服務中西區、南區、北區、安平區、安南區、七股區及將軍區弱勢家戶，截至8月底，共服務783戶次，2455人次受益。

社會局統計，實物愛心銀行物資大部分來自於民間單位捐贈，為使實物銀行物資能長年充足，社會局也持續不斷地多方宣導及媒合民間企業、寺廟與善心人士進行捐贈多元的物資品項，包含食品、民生用品、營養品、婦幼用品等物資，以貼近弱勢民眾物資需求。

南市實物愛心銀行服務對象為居住南市，因短期經濟困頓，致有物資需求的弱勢民眾，如有短中期的物資需求，可持身分證明等相關文件提出申請，經社工評估符合資格，將給予3至6個月物資協助，滿足基本生活所需。社會局社會救助科電話06-2995686。