林進旺捐物資關懷弱勢連14年不間斷 送月餅超過5700盒
今年中秋不少弱勢家庭因疫情、物價飛漲不好過，台南享勵工業董事長林進旺今天捐贈月餅、柚子禮盒及口罩關懷家扶中心弱勢家庭，家長們非常感動，還有人紅著眼眶。林進旺已連續14年、捐贈月餅已5700多盒，每年都有400戶多家庭受惠。
75歲林進旺永康土生土長，回憶幼年苦難家貧沒田沒地，吃蕃薯籤長大，也養成吃苦耐勞、勤儉努力個性。體認只有靠加倍努力，才能出頭天；南一中初中部畢業後開始「作黑手」水電養家，半工半讀到大學畢業。
從水電工幹起，再轉行從事五金零件產業，林進旺打拚48年從小零件工廠發展到銷售國際自行車零件公司，憑的就是勇往不畏艱難的拚勁和信念。
林進旺事業近年也受疫情衝擊，但仍關心弱勢家庭生計，除捐贈每戶月餅禮盒，愛妻過世成立的林寶桂文教基金會加碼贈送每戶文旦禮盒，基金會執行長邱春美贈送出席的弱勢家庭祝福紅包；林進旺身兼國民黨台南市黨部主委，史賓賽智能生醫贈送黨部口罩，轉介贈6千片給受助家庭。
林進旺提醒弱勢家庭「三分人七分命」，若整日只沉浸於抱怨反會讓自己的命變的更苦，「條條大路通羅羅馬」，不要一碰到困境就感到絕望；他還分享自身奮鬥過程與弱勢家長，鼓勵家長們要努力學習向前看，要特別重視孩子們的品德，困境可先尋找社福團體及家扶中心幫助，「做伙將囝仔養大漢」，他日才有回饋社會的機會。
北台南家扶主任莊淑惠表示，目前扶助家庭約920戶、1500多兒童少年，近六成單親，約二成隔代教養，這些弱勢家庭除受限學歷更常因需照顧家人或因病痛、年齡而影響工作收入，中秋節更易有「月圓人難圓」傷感，尤其疫情影響收入，物價又飈涱，無力感大增，感謝林董事長不間斷愛心捐贈，大永康區420戶家庭，這份被關懷的溫暖，也是改變生活困境的動力。也呼籲社會大眾能加入家扶扶幼行列。而家中有未滿18歲就學弱勢學子也歡迎轉介家扶關懷。洽詢電話06-2022085。
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