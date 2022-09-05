嘉縣觀音瀑布特色草蚱蜢 本月開免費手作草蚱蜢DIY教學

嘉義縣觀音瀑布今年元月開園試營運至8月底，共創造出7919人次，預約報名深度導覽的入園遊程體驗，深受遊客稱讚，而遊園後所贈送的草蚱蜢深受好評，觀音瀑布合作社表示，本月10日起每周末在文峰遊客中心旁的文峰市集，試營運免費手作草蚱蜢DIY教學。

深受遊客喜愛的觀音瀑布遊園區後，所贈送的草蚱蜢，是藉由一片精挑選的細長檳榔葉子，手工做出逼真的古早童玩草蚱蜢，而且還有分爲雄、雌性的草蚱蜢。

在本月10日起，每周六日在文峰遊客中心旁的文峰市集，一天有4場次免費「手作草蚱蜢DIY」教學，上午10、11點及下午2、3點，一個場次限制為10名遊客，注意無法事先預約，一律採現場報名。

嘉義觀音瀑布臉書粉專指出，9月底前，會以免費的方式試營運手作草蚱蜢DIY教學，之後會採收費，邀遊客把握好康的9月，現場報名即可報名參加。

阿里山國家風景區管理處執行嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布重建完成，今年元月委託在地文峰、金獅兩村，組成觀音瀑布合作社試營運，創造佳績。

因為園區內邊坡持續有落石，阿管處為保護遊客安全，暫時封閉觀音瀑布園區，自9月1日起到112年2月1日止，進行「觀音瀑布步道沿線邊坡安全改善工程」，也為明年正式營運前做好最佳的準備。