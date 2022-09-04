聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義布袋小確幸沙灘 傍晚驚傳海上出現頭髮飄浮傳溺水
嘉義縣布袋鎮小確幸沙灘傍晚6點14分驚傳有民眾溺水，目前布袋、祥和分隊抵達現場搜救與照明，海巡署布袋海巡隊於海面上找尋找溺水遊客。
據現場民眾表示，該名溺水者年疑為女姓年約30歲左右住台南市柳營區，是外地遊客今來小確幸沙灘戲水。
傍晚6點14分，嘉義縣警消獲報，有民眾指出，見海上出現有人的頭髮在飄浮，疑似有人溺水，嚇得趕緊通報警消到場救援。
嘉義縣消防局獲報派布袋、祥和分隊前往搜尋支援救援，海巡署布袋海巡隊在海上搜尋，目前警、消、海巡隊正在全面進行搜救尋找溺水者中。
布袋小確幸海灘約150公尺長度，是布袋第二漁港南側港堤，與布袋商港海埔堤之間的海灘，原本是兩道海堤畫成的直角，且堆上肉粽角，因為海浪將龍宮溪排出的細沙，再次推回堆積而成的小沙灘，為近年嘉義縣海線觀光旅行必訪的秘境之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言