嘉義布袋小確幸沙灘 傍晚驚傳海上出現頭髮飄浮傳溺水

嘉義縣布袋鎮小確幸沙灘傍晚6點14分驚傳有民眾溺水，目前布袋、祥和分隊抵達現場搜救與照明，海巡署布袋海巡隊於海面上找尋找溺水遊客。

據現場民眾表示，該名溺水者年疑為女姓年約30歲左右住台南市柳營區，是外地遊客今來小確幸沙灘戲水。

傍晚6點14分，嘉義縣警消獲報，有民眾指出，見海上出現有人的頭髮在飄浮，疑似有人溺水，嚇得趕緊通報警消到場救援。

嘉義縣消防局獲報派布袋、祥和分隊前往搜尋支援救援，海巡署布袋海巡隊在海上搜尋，目前警、消、海巡隊正在全面進行搜救尋找溺水者中。

布袋小確幸海灘約150公尺長度，是布袋第二漁港南側港堤，與布袋商港海埔堤之間的海灘，原本是兩道海堤畫成的直角，且堆上肉粽角，因為海浪將龍宮溪排出的細沙，再次推回堆積而成的小沙灘，為近年嘉義縣海線觀光旅行必訪的秘境之一。

嘉義縣布袋鎮小確幸沙灘傍晚6點14分驚傳有民眾溺水，目前出動布袋、祥和分隊抵達現場搜救與照明，海巡隊於海上搜尋溺者。記者呂慧瑜／翻攝

嘉義縣布袋鎮小確幸沙灘傍晚6點14分驚傳有民眾溺水，出動布袋、祥和分隊抵達現場搜救與照明，海巡隊於海上搜尋溺者。圖／截止至google maps