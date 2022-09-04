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台南市替代役化身木工師傅 打造冬山社區新空間

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市東山區公所替代役化身木工師傅 ，打造社區新空間。圖 ／東山區公所提供
南市東山區公所替代役化身木工師傅 ，打造社區新空間。圖 ／東山區公所提供

台南市東山區公所今辦理社區營造替代役成果發表會，4名替代役男發揮各自所學，在東山老街鐵道公園以手工打造小舞臺、木製桌椅及可供居民或坐或躺裝置藝術座椅，另搭配精心設計景觀植栽，讓不起眼鐵道公園，轉變為民眾休憩好去處。

4位替代役李庭州、鄭茗家、甘庭宇及邱靖榕近半年來在東山服役成果，4人在學分別就讀水土保持、景觀系、生物環境系統工程及土木工程，憑藉自身專長及實務經驗，化身設計師與木工師傅，攜手打造東山社區活力新亮點。

成果展也邀請東原國中大鼓隊開場表演，替代役們透過展覽向民眾介紹服役期間服務成果。與會的東山區長呂煌男、市議員蔡育輝、沈家鳳等人感謝4人服役時對地方辛苦付出。

役男甘庭宇表示，來到一個陌生地方社區營造，需要面對的是地方民眾需求與施做細節規範，這種經驗十分不同於在學校與老師、同學們天馬行空討論；役男鄭茗家也表示，過去在景觀系紙上談兵與模型規劃，來到現場才發現有許多實務上困難，這過程會是未來職場中重要經歷。

邱靖榕於畢業後便在營造業工作，此次蹲點地方社造經歷，讓他有與平時在工地現場截然不同體驗；李庭州表示，這次社區營造施作從無到有，都是4人一手包辦，從規畫設計、寫計畫，到實際將作品產出，難得這個經歷，實踐自己理想。

南市東山區公所替代役化身木工師傅 ，打造社區新空間，今辦成果展。圖 ／東山區公所提供
南市東山區公所替代役化身木工師傅 ，打造社區新空間，今辦成果展。圖 ／東山區公所提供

社區營造 台南 裝置藝術

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