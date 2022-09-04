雲林斗六夜市炸蛋蔥油餅轉戰店面 開幕3天送出900份

雲林縣斗六夜市炸蛋蔥油餅攤車轉戰店面，限時3天慶開幕，送出900份炸蛋蔥油餅，每天限量300份，今天是活動最後一天，先前撲空的客人都提早來排隊，雲林路、西平路口一早就匯集長長排隊人龍，店家說，大家好康逗相報，今天不到中午就把300份炸蛋蔥油餅都送出。

店家表示，開幕活動有3天，早上10點開放持號碼牌索取，前兩天約在下午2點前發放完畢，今天一開門更是大排長龍，今天不到中午300份都已送出；另，1元購買炸年糕活動，買氣也相當好，售出超過百份，除了限量免費索取外，也有許多人購買回家和家人分享。

排隊顧客說，昨天也有來排隊，回家試吃後覺得醬汁很特別，剛吃是甜的，吃第二口就變成鹹的，而且醬汁可降低洋蔥、青蔥辛辣味，覺得很特別，今天換嘗試九層塔口味，吃得出是用新鮮九層塔製作的醬汁，口味獨特、在外面較少吃到。