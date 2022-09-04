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嘉縣體育嘉年華 萬歲團百名婆嬤們跳起來顧健康

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣體育會今天辦理運動i臺灣2.0「樂在運動、活的健康」成果展演暨社團聯誼嘉年華活動，室內有15個表演項目，室外有各項球賽，活動豐富，令人目不暇給。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣體育會今天辦理運動i臺灣2.0「樂在運動、活的健康」成果展演暨社團聯誼嘉年華活動，室內有15個表演項目，室外有各項球賽，活動豐富，令人目不暇給。圖／嘉義縣政府提供

作伙動起來！嘉義體育會今天辦理「運動i台灣2.0—樂在運動、活的健康」成果展演暨社團聯誼嘉年華活動，參與的民眾涵蓋男女老幼，室內有15個表演項目，室外有慢壘、網球、排球等球賽，活動豐富，令人目不暇給。

縣長翁章梁、副議長陳怡岳、縣議員詹琬蓁、體育會理事長羅信富等人到現場，為參與民眾加油打氣，氣氛相當活潑熱鬧。

樂在運動、活的健康之成果展演暨社團聯誼嘉年華活動形式多元，室內的民俗運動涵蓋長青舞蹈、婦女土風舞及結合地方特色的火燈太鼓舞等15個表演項目；室外球類運動有慢壘、網球、排球、羽球等球賽，活動多樣豐富。

嘉義縣體育會理事長羅信富指出，10月的全民運由嘉義體育會辦理，將於10月8日至13日隆重舉行，期望全台的參賽選手能在嘉義縣擁有最優質的賽事體驗。

縣長翁章梁表示，為迎接111年全民運動會及未來民眾使用完善性，嘉義縣立體育館修繕工程經費約1億多元，歷經兩年建設，從裡到外全面翻新，賦予場館全新面貌，提供羽球、籃球、足球、桌球及地下室舞蹈教室等多功能運動場所，讓縣民享受更好的運動環境。

嘉義縣體育會今天辦理運動i臺灣2.0「樂在運動、活的健康」成果展演暨社團聯誼嘉年華活動，室內有15個表演項目，室外有各項球賽，活動豐富，令人目不暇給。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣體育會今天辦理運動i臺灣2.0「樂在運動、活的健康」成果展演暨社團聯誼嘉年華活動，室內有15個表演項目，室外有各項球賽，活動豐富，令人目不暇給。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣體育會今天辦理運動i臺灣2.0「樂在運動、活的健康」成果展演暨社團聯誼嘉年華活動，室內有15個表演項目，室外有各項球賽，活動豐富，令人目不暇給。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣體育會今天辦理運動i臺灣2.0「樂在運動、活的健康」成果展演暨社團聯誼嘉年華活動，室內有15個表演項目，室外有各項球賽，活動豐富，令人目不暇給。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣體育會今天辦理運動i臺灣2.0「樂在運動、活的健康」成果展演暨社團聯誼嘉年華活動，室內有15個表演項目，室外有各項球賽，活動豐富，令人目不暇給。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義 體育 排球

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