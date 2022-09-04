嘉縣體育嘉年華 萬歲團百名婆嬤們跳起來顧健康

作伙動起來！嘉義縣體育會今天辦理「運動i台灣2.0—樂在運動、活的健康」成果展演暨社團聯誼嘉年華活動，參與的民眾涵蓋男女老幼，室內有15個表演項目，室外有慢壘、網球、排球等球賽，活動豐富，令人目不暇給。

縣長翁章梁、副議長陳怡岳、縣議員詹琬蓁、體育會理事長羅信富等人到現場，為參與民眾加油打氣，氣氛相當活潑熱鬧。

樂在運動、活的健康之成果展演暨社團聯誼嘉年華活動形式多元，室內的民俗運動涵蓋長青舞蹈、婦女土風舞及結合地方特色的火燈太鼓舞等15個表演項目；室外球類運動有慢壘、網球、排球、羽球等球賽，活動多樣豐富。

嘉義縣體育會理事長羅信富指出，10月的全民運由嘉義體育會辦理，將於10月8日至13日隆重舉行，期望全台的參賽選手能在嘉義縣擁有最優質的賽事體驗。