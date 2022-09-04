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嘉市合法民宿突破10間 7成是40年老屋

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市截至目前已有11間合法登記民宿，圖為回朔民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市截至目前已有11間合法登記民宿，圖為回朔民宿。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府去年底公告「具人文或歷史風貌之相關區域」能申設民宿，經1年半已新增10間登記，加上最早的五柳園民宿，嘉市民宿成長至雙位數；市府表示，另列管20間違規業者，持續輔導邁向合法；議員說，列管業者認為法規「卡東卡西」，建議，若能提出房屋安全無虞的事證，放寬申設規定。

市府觀光新聞處指出，「具人文或歷史風貌之相關區域」內已10間合法民宿設立登記，包括嘉義慢漫、拉瓦宅、八拾二弄文旅、搖尾巴、回朔民宿、有春枟宅、嘉義小青旅、夏天旅宿、淌淌時光、小小逐月坊；最近1間為8月中旬成立的小小逐月坊。另，五柳園、拉瓦宅今年更獲得好客民宿標章。

嘉市民宿的總房間達52間，觀新處也說，而人文歷史街區內的10間民宿，超過50年的屋齡就有3間、40年以上也有4間，屋齡雖老，但負責人都很年輕，8成是30歲到45歲；也有新建築，例如

由於街區內10家民宿，有7家都是以前列管的非法業者成功轉型，觀新處今年鎖定20家輔導，8月中下旬起做第二階段面談，據了解，多數遇到違建難改善，或缺合法房屋的證明，市府只能勸有心做民宿的業者，考慮轉租其他房屋。

議員鄭光宏說，有欲申設民宿的業者埋怨法規「卡東卡西」，因人文歷史街區內都老建築，很多是嘉市還沒公告建築法就蓋好，要申設民宿，缺少建照或使照、房屋所有權證明等文件，也難以補件，希望跨局處研議放寬，業者在保證房子安全無虞情況下，通融核發民宿登記證，市府再做好後續管理。

鄭光宏也建議，近期聽聞有業者取得登記證後，疑似開始大興土木做裝潢，被其他業者推測恐偷偷擴大經營等非法使用，市府應於發證後，安全管理與稽查要到位，保障住客安全。

嘉義市截至目前已有11間合法登記民宿，圖為回朔民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市截至目前已有11間合法登記民宿，圖為回朔民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市截至目前已有11間合法登記民宿，圖為小小逐月坊民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市截至目前已有11間合法登記民宿，圖為小小逐月坊民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市截至目前已有11間合法登記民宿，圖為小小逐月坊民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市截至目前已有11間合法登記民宿，圖為小小逐月坊民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市截至目前已有11間合法登記民宿，圖為回朔民宿。記者林伯驊／攝影
嘉義市截至目前已有11間合法登記民宿，圖為回朔民宿。記者林伯驊／攝影
嘉義市截至目前已有11間合法登記民宿，圖為小小逐月坊民宿。圖／嘉義市政府提供
嘉義市截至目前已有11間合法登記民宿，圖為小小逐月坊民宿。圖／嘉義市政府提供

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