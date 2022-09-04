嘉市合法民宿突破10間 7成是40年老屋

嘉義市政府去年底公告「具人文或歷史風貌之相關區域」能申設民宿，經1年半已新增10間登記，加上最早的五柳園民宿，嘉市民宿成長至雙位數；市府表示，另列管20間違規業者，持續輔導邁向合法；議員說，列管業者認為法規「卡東卡西」，建議，若能提出房屋安全無虞的事證，放寬申設規定。

市府觀光新聞處指出，「具人文或歷史風貌之相關區域」內已10間合法民宿設立登記，包括嘉義慢漫、拉瓦宅、八拾二弄文旅、搖尾巴、回朔民宿、有春枟宅、嘉義小青旅、夏天旅宿、淌淌時光、小小逐月坊；最近1間為8月中旬成立的小小逐月坊。另，五柳園、拉瓦宅今年更獲得好客民宿標章。

嘉市民宿的總房間達52間，觀新處也說，而人文歷史街區內的10間民宿，超過50年的屋齡就有3間、40年以上也有4間，屋齡雖老，但負責人都很年輕，8成是30歲到45歲；也有新建築，例如

由於街區內10家民宿，有7家都是以前列管的非法業者成功轉型，觀新處今年鎖定20家輔導，8月中下旬起做第二階段面談，據了解，多數遇到違建難改善，或缺合法房屋的證明，市府只能勸有心做民宿的業者，考慮轉租其他房屋。

議員鄭光宏說，有欲申設民宿的業者埋怨法規「卡東卡西」，因人文歷史街區內都老建築，很多是嘉市還沒公告建築法就蓋好，要申設民宿，缺少建照或使照、房屋所有權證明等文件，也難以補件，希望跨局處研議放寬，業者在保證房子安全無虞情況下，通融核發民宿登記證，市府再做好後續管理。