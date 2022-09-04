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民代鄉里攜手中秋送米及禮券 南市後壁319弱勢戶受惠

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
秋節近，台南市議員李宗翰（左一）、立委林俊憲（右一）與天靈慈善基金會上午在後壁區發放白米、禮券，照顧弱勢鄉親。
秋節近，台南市議員李宗翰（左一）、立委林俊憲（右一）與天靈慈善基金會上午在後壁區發放白米、禮券，照顧弱勢鄉親。

立委林俊憲和市議員李宗翰結合台南市天靈慈善會聯合送暖，今上午在後壁區菁寮德馨宮捐贈白米與禮券發放給後壁區內中低收入戶，共有319戶受惠。

李宗翰表示，非常感謝天靈慈善會捐贈物資、減輕弱勢民眾生活負擔，尤其近兩年受疫情波及，弱勢族群經濟狀況更艱困，能在佳節前一起放送愛心、讓社會充滿正能量，讓社區鄉里共好。

林俊憲指出，白米雖是一般民眾容易取得的物資，但對於弱勢朋友來說，卻是相當珍貴；這次同步也發送禮券每人300元，方便自行採購所需物資。

市府社會局長陳榮枝也特別出席，致贈感謝狀予天靈慈善會理事黃高育、黃高隆兄弟，並指出兩人都是後壁區菁寮里人，回饋鄉里善舉值得肯定。他表示，市府資源有限，若結合民間資源，一定能幫助到更多弱勢，一起實現社會共好理想。

黃高育、黃高隆指出，希望透過愛心活動能拋磚引玉，讓更多善心人士能共襄盛舉，一同關注社會中的弱勢族群。

秋節近，台南市議員李宗翰（右一）、立委林俊憲（右三）與天靈慈善基金會上午在後壁區發放白米、禮券，照顧弱勢鄉親。圖 ／李宗翰服務處提供
秋節近，台南市議員李宗翰（右一）、立委林俊憲（右三）與天靈慈善基金會上午在後壁區發放白米、禮券，照顧弱勢鄉親。圖 ／李宗翰服務處提供
秋節近，台南市議員李宗翰（左一）、立委林俊憲（右三）與天靈慈善基金會上午在後壁區發放白米、禮券，照顧弱勢鄉親。圖 ／李宗翰服務處提供
秋節近，台南市議員李宗翰（左一）、立委林俊憲（右三）與天靈慈善基金會上午在後壁區發放白米、禮券，照顧弱勢鄉親。圖 ／李宗翰服務處提供

禮券 愛心 林俊憲

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