影／朴子公園「啟南亭」今起古法搬家 3天要遷走70公尺

為保留嘉義縣朴子藝術公園內具歷史傳承意義的「啟南亭」，今日在縣長翁章梁及醫師黃國維等人見證參與下，經朴子在地移屋古法匠師郭明船及兒子郭永億、郭梵迪3人承接此任務，預計費時3天，將有33年歷史的「啟南亭」，往山通路方向遷移約70公尺，讓涼亭繼續陪伴鄉親休憩使用。

位在朴子藝術公園中心的「啟南亭」，為35年前醫師黃啓南的妻子捐贈興建，兒子醫師黃國維今年已82歲，今天到場與縣長翁章梁等人，共同見證體驗參與遷移。

「內心充滿感激感動！」黃國維說，在大家共同協調努力之下，能保留下「啟南亭」是身為後輩微薄且意義重大的願望，該亭是民國76年動土，78年完工，為當年朴子公園創立由母親捐款65萬元興建。

「啟南亭」名稱取自醫師黃啓南，1904年生畢業於台大醫學院，前身台灣總督府醫學專門學校，黃醫師當年為照顧年邁父親，返鄉朴子服務50餘年，日治時期醫師黃啓南曾擔任台南州協議會員，臨終前叮囑後代要多爲朴子貢獻。

朴子藝術公園改造工程，自今年4月起動土施工，醫師黃啟南後代得知後，盼保留「啟南亭」，經縣長翁章梁親自邀當事人溝通協調，並指示建設處研擬保留，經後代同意，以朴子在地移屋古法，將「啟南亭」往山通路方向遷移約70公尺。