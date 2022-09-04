不畏軒嵐諾颱風 南市做工行善團秋節前助弱勢家庭修繕
不畏軒嵐諾颱風來襲，南市做工行善團今持續幫助弱勢家庭修繕，分別前往官田及下營區，希望秋節前幫助弱勢者有更完善棲身之處。
下營區王先生與年長母親同住，由於房屋屋齡老舊、年久失修，出現屋頂破損、管線老舊與採光通風、動線不佳，為安全起見，需要翻修整建。修繕志工團自接獲通報後，上月底陸續到案家評估屋況。在志工團隊會勘後，於今開始修繕期程。
台南市政府勞工局長王鑫基今協請台南市勞工志願服務協會動員12名志工，前往協助王姓案家搬移家具、清空房屋，同時由電氣工會斷電及安裝臨時用電設備，後續將泥水、金屬、木工和油漆等工會接力施工，協助王姓案家鐵工屋頂鐵厝鋼板安裝、電線管路配置、埋設化糞池和泥水地面粉刷及安裝燈具、室內牆面和地面磁磚施工。
今日做工行善團油漆志工今也前往勞工局官田區二手家具倉庫，將日前由木工志工修復好的傢俱上漆，南市勞工志願服務協會志工也趕來幫忙油漆志工搬移，他們犧牲假日埋首其中，讓愛心不中輟。
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