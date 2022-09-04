台南永康飛雁新村停車場及鄰里公園今啟用 本月不收費

台南市政府今上午舉行永康區尚頂（飛雁新村）停車場及鄰里公園啟用，規畫181格汽機車停車位，本月底前免費停放，下月起汽車每小時20元，可望紓解奇美醫院及南臺科大周邊停車與休憩空間需求。

永康區快速發展，停車問題嚴重，該停車場及公園前身為國防部管轄飛雁新村北側荒廢閒置土地，為解決在地停車需求及缺乏社區型遊憩空間等問題，由市府交通局及工務局編列經費2297萬補助區公所闢建平面停車場及綠美化公園，今天近午啟用。

包括市長黃偉哲、立委林宜瑾、永康區長陳勝楠、市府交通局長王銘德、民政局長姜淋煌、市議員林燕祝、楊中成、林易瑩、陳秋萍及多名里長都出席啟用儀式。

黃偉哲表示，該地六甲頂遺址，經文資處評估，建議做停車場或公園等低度開發設施較為合適，也可解決周邊停車空間不足、社區休憩空間缺乏等困難。

他也說，市政建設是一步接一步，感謝民代協助爭取推動，市府團隊未來會持續做，福利也會持續挹注造福鄉里。

王銘德簡報時說，這項工程共劃設151格汽車停車位及30格機車停車位，本月免費，預計下月開始收費，汽車每小時20元，月租費3000元，當地尚頂、甲頂里民月費1600元回饋地方，機車則不收費。

工務局表示，新建公園設步道、涼亭、體健設施及兒童遊樂設施與停車場結合為一處友善休閒停車環境。