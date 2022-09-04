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嘉市未列軒嵐諾警戒 4千人路跑讚：無風無雨無日頭
颱風軒嵐諾再轉強颱，幸好嘉義市不在警戒範圍，第6屆「ZEPRO RUN全國半程馬拉松嘉義場」因疫情延後，今天如期舉行，4000多名跑者聚集228國家紀念公園起跑，77歲到7歲皆有、還有不少全家一起參加，跑者直呼幸好「無風、無雨、無日頭（指太陽」相當適合路跑。
主辦單位原訂定4月24日舉辦，因應疫情，延期到今天，賽前也宣導相關防疫措施，同時於會場與入口處增設溫度檢測站、提供酒精消毒、會場內設置勤洗手宣導。
市長黃敏惠、立委王美惠等人今清晨5點半參加鳴槍起跑，黃敏惠說，嘉市是1座健康有活力的城市，運動風氣不斷提升，面對疫情免疫力就是最好保護。
連辦6年的「ZEPRO RUN全國半程馬拉松-嘉義場」，由台灣運動賽事協會主辦，分為21K半程馬拉松組、10K路跑組、5.5K健康組，推廣健康城市路跑理念；本次提供的完賽禮，包含雙密度跑步拖鞋、上衣、外套、帽、紀念短褲及後背包、獎牌等，參賽者直呼物超所值「賺到了」。
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