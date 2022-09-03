與監護兒少共進刈稻飯 黃偉哲贈6名大學新鮮人升學禮

台南市長黃偉哲今天參加社會局在樹谷生活科學館舉辦的中秋月圓人團圓兒少同樂活動，與55名監護兒少一起享用刈稻飯，黃偉哲致贈孩子中秋禮盒，並準備6份升學禮物，贈送給其中6名即將成為大學新鮮人的監護兒少，祝福他們大學生活充實精彩。

黃偉哲表示，往年農曆春節都會排除萬難與孩子相聚團圓，但今年春節因疫情嚴峻不宜群聚，特別與孩子們約定齊心抗疫，待中秋節疫情緩和再相約餐敘同樂。他藉由近期柬埔寨打工詐騙事件機會教育孩子們未來處理多元生涯選擇時要小心謹慎，隨時做好「停、看、聽」資料蒐集分析，才能好好保護自己。

黃偉哲說，這幾年疫情帶給大家很多的不便，很感謝大家願意配合政府的防疫工作，好好守護自己與他人的身心健康，共同打造安全幸福的環境。許多行業受到疫情波及也紛紛減少捐款意願，非常感謝睦生國際有限公司投入公益，提供105份中秋佳節禮盒，讓孩子們吃在嘴裡、甜在心裡，感受到來自社會各界的溫暖。也表達對寄養家庭及兒少機構人員的謝意，感謝他們悉心陪伴孩子們成長茁壯，與市府攜手成為孩子們的守護者。

社會局表示，兒少在成長過程中，若有遭遇原生家庭不當對待或失依的情況，會由專業社工人員陪伴孩子度過危機，並視需求安排到兒少機構、寄養家庭或等替代性照顧處所；而經過替代性照顧後仍無法返家的兒少，則會由社會局向法院聲請由市府或社會局監護，並持續安排出養或是規畫長期安置。