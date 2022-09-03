北回基金會創會25年 真愛無敵秀

嘉義北回文化藝術基金會上午舉行真愛無敵秀暨25週年慶活動；基金會表示，有鑑於離婚率高漲，舉辦「真愛無敵秀」活動，讓年輕人感受婚姻需要耕耘，孝悌傳家的力量。嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁受邀出席與會。

基金會表示，家是所有一切的根源，離婚率高漲的台灣，需要凝聚家庭成員向心力，舉辦這次活動要讓大家了解婚姻需要耕耘，孝悌傳家的力量，讓幸福人生、家庭滿分，希望為地方社會創造溫馨和諧新氣象。

活動中12名小花童領軍，祝福夫妻幸福美滿，還有結縭超過70載的林全金夫妻、超過60年的林清耀、林專心夫妻；執子之手，一路走來，同甘共苦，鶼鰈情深令人稱羡，台下的親友紛紛拿起相機，紀錄美好一刻。

嘉義北回文化藝術基金會於1997年由企業家林進一結合地方仕紳成立，25年來以立足嘉義、深耕在地、連結國際為目標與願景，致力於文化藝術的保存、創新與發展。