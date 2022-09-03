國慶煙火故宮南院施放 王育敏槓翁章梁要求換地點

國民黨智庫質疑國慶焰火在嘉義縣南院施放違法，縣長參選人王育敏為此槓上縣長翁章梁，施放煙火存在安全問題 質疑翁章梁怎可默不作聲，要求翁真為嘉義好，應向中央建言，更換地點。

王育敏說，國家政策研究基金會質疑國慶煙火在故宮南院施放，博物館嚴禁明火，中央卻選南院放煙火，她肯定支持國慶煙火在嘉縣施放，但縣轄幅員遼闊，有那麼多地方可選，中央沒有非得要在保存重要文物博物館施放。

國家政策研究基金會說，在故宮南院施放煙火不僅有違法之虞，也對博物館安全維護產生風險。2018年嘉縣辦台灣燈會，在故宮南院外西北側放煙火，火星疑風勢助長發生火災。綜觀世界各大知名博物館，未曾聽聞官方會在館區施放煙火。

王育敏表示，去年立委溫玉霞批農糧署在故宮南院辦流水席罔顧博物館安全，立法院長游錫堃宣讀「以後故宮院區內落實禁止明火」，中央卻在選舉期間，無視朝野共識，將煙火地點選在故宮南院。施放風勢風向難事前評估，以前金門也曾因春節高空煙火火星飄落引發海岸火災，要是發生在故宮南院，風險難承擔。

翁章梁說，絕無違法施放焰火，國慶籌備會澄清，焰火規畫在故宮南院園區外台糖空地施放，並非院區，施放地點、管制範圍及安全等規定，經國慶籌備會及相關單位依規定勘查及會議確認，國慶籌會強調，煙火施放以高標準看待安全問題，一切均符合規定，並無違規情形，焰火經籌備會評估選址，擇定故宮南院園區外西側空地施放，選址程序依規定，空地現況無農作物，縣府向台糖取得同意整地，外界指摘不實。

翁章梁表示，國慶焰火已召開多次評估會議，進行氣象調查、選址及安全會議，國慶籌備會及故宮南院評估，才共同決定施放地點，氣象局近4年風向10月10日吹北風、東北風，風速介於0至1間，相關區域消防安全、災害搶救事宜，消防局預先佈署消防人車，清除周邊區域雜草、警衛協助通報及初期滅火等預備作為，以安全作為辦理活動第一優先考量。

另，考量煙火活動將吸引大量遊客湧入，縣府有承辦2018年台灣燈會大型活動經驗，交通維護有經驗，國慶焰火2004年後，相隔18年再次移師嘉縣，為提升國慶連假觀光旅遊效益及城市能見度，藍營智庫質疑違法內容不實，不僅損及國家盛典，也誤導民眾。