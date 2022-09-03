台南辦「黑琵玩稅 福氣滿袋」闖關拿福袋財稅宣傳活動

台南市政府財稅局下午在熱門打卡點台江文化中心，舉辦111年統一發票推行暨「黑琵玩稅．福氣滿袋」租稅宣導活動，提供Q版黑面琵鷺帆布袋及多樣禮物，捐贈10張雲端發票並完成闖關遊戲就可獲得，吸引不少民眾參與十分熱鬧。

財稅局表示，每年用心精進稅務教育及觀念推廣，讓民眾獲得最新最正確的節稅資訊，今天活動除播放宣導影片、有獎搶答，並以闖關遊戲淺顯易懂的方式讓民眾認識地方稅及合法的節稅權益，避免因為不知道稅法規定權益受損。

現場除租稅遊戲及菸酒法令宣導，還有南區國稅局安南稽徵所、經濟部標準檢驗局、安南地政事務所、安南區公所及台南市野鳥學會等單位參與。

財稅局表示，雲端發票每期加開專屬獎項，消費時多利用手機條碼等載具儲存雲端發票，就可多1次中獎機會，中獎組數高達226萬組以上，總獎金共計12.17億元。而且下載統一發票兌獎APP並設定領獎帳號後，即可24小時線上兌獎，讓民眾從消費索取發票到發票儲存、歸戶、兌領獎金全程無紙化，環保又方便。

財稅局安南分局主任伍大銘表示，感謝民眾熱情參與，提醒鄉親9月22日是地價稅自用住宅用地、工業用地等適用特別稅率及各項減免稅的申請截止日，如符合規定者，記得在該日前提出申請，經核定後今年度的地價稅即可適用，以減輕負擔。