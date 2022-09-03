台南山上明和社區開課教居民做越南美食 分享親友鄰里

台南市山上區明和社區發展協會下午下午兩點在明和里活動中心，舉辦「異國風味-越南美食」課程，邀請新住民、社區志工、長輩同場互動，合作烹飪越南料理，希望「促進族群融合及多元發展」，現場笑聲不斷，場面溫馨熱鬧。

這項課程將持續2周，今天介紹「越南河粉、涼拌木瓜」及教導實作，9月17日「涼拌春捲、炸春捲」介紹及實作，歡迎民眾參加。

講師黃氏和是遠嫁來台南的新住民，目前從事居服員工作，之前曾在山上區經營越南河粉生意，頗受好評。想藉這次課程介紹故鄉越南的各項美食給大家品嘗，也希望可以藉由交流，推廣越南文化讓更多人認識。

區長余基吉表示，市政府鼓勵社區舉辦各項社會福利活動，包含多元族群福利服務。因為不同的族群，也代表著不同的語言、文化、生活習慣，而這些不同，導致很多誤會、甚至歧視。盼能透過課程，互相尊重、瞭解、接納，促進不同的文化間彼此交流、相互學習、降低隔閡。