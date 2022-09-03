台南山上明和社區開課教居民做越南美食 分享親友鄰里
台南市山上區明和社區發展協會下午下午兩點在明和里活動中心，舉辦「異國風味-越南美食」課程，邀請新住民、社區志工、長輩同場互動，合作烹飪越南料理，希望「促進族群融合及多元發展」，現場笑聲不斷，場面溫馨熱鬧。
這項課程將持續2周，今天介紹「越南河粉、涼拌木瓜」及教導實作，9月17日「涼拌春捲、炸春捲」介紹及實作，歡迎民眾參加。
講師黃氏和是遠嫁來台南的新住民，目前從事居服員工作，之前曾在山上區經營越南河粉生意，頗受好評。想藉這次課程介紹故鄉越南的各項美食給大家品嘗，也希望可以藉由交流，推廣越南文化讓更多人認識。
區長余基吉表示，市政府鼓勵社區舉辦各項社會福利活動，包含多元族群福利服務。因為不同的族群，也代表著不同的語言、文化、生活習慣，而這些不同，導致很多誤會、甚至歧視。盼能透過課程，互相尊重、瞭解、接納，促進不同的文化間彼此交流、相互學習、降低隔閡。
他表示，非常感謝明和社區田財益理事長及社區民眾，熱情參與本次非常具有意義的活動，希望大家用心學習，學成後可以製作各種越南料理，讓家人享用，將來成為社區的特殊美食，推廣給更多人知道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言