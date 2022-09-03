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不斷更新／軒嵐諾颱風龜速前進！8縣市宣布了 4日停班課資訊看這邊

嘉義市+327 市府開設假日兒童疫苗門診

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市今天新增327例確診個案。圖／嘉義市政府提供
嘉義市今天新增327例確診個案。圖／嘉義市政府提供

嘉義市今天新增327例確診個案，包含12歲以下41例，12-64歲242例，65歲以上44例。目前居隔1992人，解隔224人，輕症居家照護人數3450人。為防範新疫情再起，嘉市衛生局特別開設假日門診，提供滿5歲至未滿12歲的學生接種兒童BNT及莫德納疫苗

嘉義市衛生局表示，為防範新疫情再起，衛生所今、明2日特別開設假日門診，提供滿5歲至未滿12歲的學生接種兒童BNT及莫德納疫苗，明日於西區衛生所下午1時30分到4時30分提供服務，符合資格民眾向西區衛生所（預約電話2337355）預約接種，如遇颱風等不可抗拒之天然災害時，將依嘉義市政府停班停課之公告辦理停診。

衛生局呼籲，參加聚會活動嚴禁逐桌敬茶敬酒，用餐席間或用餐完畢起身離桌前，都應立即正確戴好口罩，以免遭受感染，亦請大家完整接種疫苗，務必要勤洗手、戴口罩，與不特定人士保持社交距離，保護自己也保護他人。

衛生所 莫德納疫苗 嘉義

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