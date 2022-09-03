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宣告「麻豆文旦大出」 台南麻豆文旦節下午登場

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
宣告「麻豆文旦大出」，台南麻豆文旦節下午登場。記者周宗禎／翻攝
宣告「麻豆文旦大出」，台南麻豆文旦節下午登場。記者周宗禎／翻攝

「2022麻豆文旦節農業產業活動」下午在台南麻豆代天府舉行，宣告「麻豆文旦產季正式來臨」；市長黃偉哲發放「文旦券」鼓勵民眾購買在地柚農販售的最當季文旦。

黃偉哲說，我們麻豆的文旦產量最多，質跟量、品質跟數量都是台灣最好的，都是第一名的，現在都已經賣到差不多了。要用這機會跟全台朋友介紹，麻豆文旦一試便成主顧。

他說，麻豆文旦送禮自用兩相宜，許多柚園更是還沒到採收期就被預購完畢，如想品嘗道地新鮮文旦的民眾請盡速訂購，以免只能等明年。

農業局長李建裕指出，台南文旦種植面積全台之冠約1112.3公頃，占全台27.4%，麻豆文旦最聞名，吃文旦好處多多，除果肉富含膳食纖維、蛋白質及，每100公克的維生素C更是檸檬的1.5倍，不僅好吃也是人人皆宜的優質水果；適逢採收期邀請柚農於百忙中前來展售，絕對是新鮮又優良，大家一定可以玩得開心也買得開心，歡迎全國民眾趁產季來台南買文旦，同享柚子酸甜滋味。

今天現場除「柚香市集」當季文旦供民眾購買，還有「柚子PK賽」、「柚來PLAY闖關趣」、「HAPPY柚樂園」、「柚饗快餐車」及「好饗見你Show Time表演」等。

市府為推廣文旦發放「文旦券」，消費滿500元折抵50元，還可配合參加「臺南購物節」抽獎活動；消費滿額還可參加柚香市集滿額抽紅包及擲杯活動。

宣告「麻豆文旦大出」，台南麻豆文旦節下午登場。記者周宗禎／翻攝
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文旦 台南 黃偉哲

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