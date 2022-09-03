用技藝做愛心！台南職訓成果展義賣17萬元捐給弱勢修屋

台南勞工局每年開辦逾35班次訓練課程，透過訓練提升勞工職能，培養一技之長促進就業，今天在南紡購物中心5樓夢想舞台辦理職訓成果展，除讓學員發揮所長展現成果、增加自信，更透過所學將作品義賣回饋社會，今天義賣所得17萬9101元，全數捐給「有情有疼心有故事ㄟ厝 職災、弱勢家庭房屋修繕計畫」公益使用。

今天成果展學員除運用所學製作各類美食佳餚及飲品，同時提供精油舒壓按摩、美甲光療凝膠服務、手機貼模及清潔保養、小型木工藝、文創手工藝品等展售，除讓市民朋友暸解政府提供的職業訓練資源及培育成果外，同時也展現勞工局人才發展品質有成，今年度參與勞動部人才發展品質管理評核(TTQS)，再獲訓練機構版金牌肯定，更是唯一地方政府職業訓練機關連續12年榮獲金牌的單位。

勞工局長王鑫基表示，台南是一個有愛的城市，除了職訓成果展義賣捐贈做愛心之外，也辦理中秋集愛關懷弱勢活動，所購買的月餅是本市庇護工場展翼烘焙坊製作，環環相扣創造共好，此外，各培訓單位學員結訓後成為職場達人也深受各界肯定，他也期許未來學員每人在職場上扮演好自己的角色成為小亮點，每個小亮點集合變成大亮點共同照亮台南。

今天共有群亞國際職業訓練中心、台南市新娘秘書產業工會、德鍵企業職業訓練中心、台南市美髮及美容美體業產業工會、中華醫事科技大學等12個訓練單位參與，開場由旗袍走秀，「到府坐月子服務培訓班」中高齡專班學員示範「嬰兒全身按摩」技巧，糖霜薑餅屋作品，快速變換造型等，展現學員們精湛的技藝；大台南總工會及頑皮抱身障者工作室帶來的手作黏土DIY及造型氣球教學，吸引許多民眾參與體驗。