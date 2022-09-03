影／台南仁德推廣法式滾球 舉辦親子競賽市長民代同樂

台南市仁德區公所結合全民運動促進協會今天在仁和國小舉辦滾動仁德X親子滾球樂，專人指導讓居民體驗、認識滾球，了解如何玩這項社交模式型運動。

區長黃素美表示，這次活動有兩百多人報名，從8歲到85歲都有，希望期待藉著仁德區首次舉辦滾球樂活動的推廣效益，帶領在地鄉親投入活力健康運動。

她說，法式滾球是有趣的輕型運動，具備娛樂性與體能訓練，入門容易球具也很方便攜帶，適合各年齡層，而且可增進親子互動；希望鄉親閒暇時相約到戶外空地切磋球技，活絡一下筋骨，一起來感受這項時尚的休閒運動。

黃素美表示，近年運動風氣興盛，民眾自我健康管理意識抬頭。區公所為兼顧各個年齡層參與運動需求，規畫舉辦這種優雅而且老少咸宜的全齡運動。