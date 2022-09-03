快訊

不斷更新／軒嵐諾颱風龜速前進！8縣市宣布了 4日停班課資訊看這邊

影／台南仁德推廣法式滾球 舉辦親子競賽市長民代同樂

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南仁德區公所推廣法式滾球，舉辦親子競賽，市長民代同樂。記者周宗禎／攝影
台南仁德區公所推廣法式滾球，舉辦親子競賽，市長民代同樂。記者周宗禎／攝影

台南市仁德區公所結合全民運動促進協會今天在仁和國小舉辦滾動仁德X親子滾球樂，專人指導讓居民體驗、認識滾球，了解如何玩這項社交模式型運動。

區長黃素美表示，這次活動有兩百多人報名，從8歲到85歲都有，希望期待藉著仁德區首次舉辦滾球樂活動的推廣效益，帶領在地鄉親投入活力健康運動。

她說，法式滾球是有趣的輕型運動，具備娛樂性與體能訓練，入門容易球具也很方便攜帶，適合各年齡層，而且可增進親子互動；希望鄉親閒暇時相約到戶外空地切磋球技，活絡一下筋骨，一起來感受這項時尚的休閒運動。

黃素美表示，近年運動風氣興盛，民眾自我健康管理意識抬頭。區公所為兼顧各個年齡層參與運動需求，規畫舉辦這種優雅而且老少咸宜的全齡運動。

市長黃偉哲、立委王定宇、市議員郭鴻儀等人與小朋友比賽體驗，黃偉哲並頒獎給前4名組隊親子。

台南仁德區公所推廣法式滾球，舉辦親子競賽，市長民代同樂。記者周宗禎／攝影
台南仁德區公所推廣法式滾球，舉辦親子競賽，市長民代同樂。記者周宗禎／攝影
台南仁德區公所推廣法式滾球，舉辦親子競賽，市長民代同樂。記者周宗禎／攝影
台南仁德區公所推廣法式滾球，舉辦親子競賽，市長民代同樂。記者周宗禎／攝影
台南仁德區公所推廣法式滾球，舉辦親子競賽，市長民代同樂。記者周宗禎／攝影
台南仁德區公所推廣法式滾球，舉辦親子競賽，市長民代同樂。記者周宗禎／攝影
台南仁德區公所推廣法式滾球，舉辦親子競賽，市長民代同樂。記者周宗禎／攝影
台南仁德區公所推廣法式滾球，舉辦親子競賽，市長民代同樂。記者周宗禎／攝影
台南仁德區公所推廣法式滾球，舉辦親子競賽，市長民代同樂。記者周宗禎／攝影
台南仁德區公所推廣法式滾球，舉辦親子競賽，市長民代同樂。記者周宗禎／攝影
台南仁德區公所推廣法式滾球，舉辦親子競賽，市長民代同樂。記者周宗禎／攝影
台南仁德區公所推廣法式滾球，舉辦親子競賽，市長民代同樂。記者周宗禎／攝影

親子 黃偉哲

延伸閱讀

全台特有府城縣城隍廟「夜巡抓鬼」 廟方申列市定民俗

台南傳零星災情 市府提醒軒嵐諾颱風風勢強勁避免外出

台南原住民青少年棒球隊備戰明年全國賽 黃偉哲勉爭光

台南市辦「愛你好心情~親子健走行」 宣導注重心理健康

相關新聞

與監護兒少共進刈稻飯 黃偉哲贈6名大學新鮮人升學禮

台南市長黃偉哲今天參加社會局在樹谷生活科學館舉辦的中秋月圓人團圓兒少同樂活動，與55名監護兒少一起享用刈稻飯，黃偉哲致贈...

國慶煙火故宮南院施放 王育敏槓翁章梁要求換地點

國民黨智庫質疑國慶焰火在嘉義縣南院施放違法，縣長參選人王育敏為此槓上縣長翁章梁，施放煙火存在安全問題　質疑翁章梁怎可默不...

全台特有府城縣城隍廟「夜巡抓鬼」 廟方申列市定民俗

台南市北區全台首邑縣城隍廟每年農曆7月鬼門關後，舉辦顯祐伯城隍爺暗訪夜巡查，緝拿未歸的鬼魅魍魎，去年因疫情停辦，今年復辦...

勸募困難家扶仍籌近6百萬助學 夜市人捐助百萬元

風雨生信心，雲林家扶中心在勸幕困難的當下，社工積極奔波也獲社會各界支持，趕在開學前，今天一口頒發590萬元助學金，共有高...

水上鄉重新劃入嘉縣海區擴展醫療資源 薛瑞元同意促成

嘉義縣幅員廣大，為均衡區域醫療資源分布，衛生局積極向衛福部爭取次醫療區重新劃分，將水上鄉從嘉義次醫療區改劃分至海區太保區...

雞肉價降 雲林辦百人烤雞風雨中飄香

雲林縣養雞協會應景中秋節，今在虎尾夜市廣場舉辦烤雞活動行銷國產雞肉，理事長張振寧指出，受國際飼料大漲影響，確造成養雞界不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。