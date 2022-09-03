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全台特有府城縣城隍廟「夜巡抓鬼」 廟方申列市定民俗

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南北區的全台首邑縣城隍廟每年農曆7月鬼門關後，舉辦顯祐伯城隍爺暗訪夜巡查，緝拿未歸的鬼魅魍魎，市長黃偉哲出席扶轎。圖／台南市府提供
台南北區的全台首邑縣城隍廟每年農曆7月鬼門關後，舉辦顯祐伯城隍爺暗訪夜巡查，緝拿未歸的鬼魅魍魎，市長黃偉哲出席扶轎。圖／台南市府提供

台南市北區全台首邑縣城隍廟每年農曆7月鬼門關後，舉辦顯祐伯城隍爺暗訪夜巡查，緝拿未歸的鬼魅魍魎，去年因疫情停辦，今年復辦吸引相當多信眾前來，台南市長黃偉哲傍晚到現場隨同扶轎出發，參與這項府城特有的夜巡傳統儀式。廟方盼將「夜巡」申請登錄為無形文化資產，黃偉哲表示，市府會盡力在行政程序上提供協助。

黃偉哲表示，城隍爺的夜巡是非常重要的盛典，他代表台南市185萬市民朋友恭迎城隍爺，也祈求城隍爺神威顯現，保佑台灣國泰民安、風調雨順。此外，對於廟方盼能將「夜巡」申請登錄為無形文化資產，市府也會盡力協助。

市府表示，據耆老口述「全台首邑縣城隍廟顯祐伯城隍爺暗訪夜巡查」至少有50、60年歷史，「暗訪夜巡查」是府城特有的抓鬼儀式，在傳統信仰裡，主要目的在鬼月過後肅清藏在市區各個角落「逾假不歸」的孤魂野鬼，或是在近年來不很平靜的區域以儀式除煞鎮邪，讓民眾在鬼月過後能恢復平靜的生活。

城隍爺夜巡早年為不定期，每逢城隍爺神示即舉行，自2007年開始改為每年定期舉行，時間多選在農曆7月過後的第1個周六下午進行，由城隍爺親領隊伍，沿途巡視並捉拿鬼門關逾期未歸的好兄弟，儀式為下午落駕後依序進行點兵將、起油鼎煮油除穢。

隊伍從廟三炮起程，依城隍爺神示的路關依序「暗訪夜巡查」，過程中大駕會隨機前往不乾淨處抓鬼，沿途經過大街小巷，直到深夜，將好兄弟帶回由城隍爺感化後回歸，「暗訪夜巡查」儀式才正式結束。

一年一度的夜巡讓人見識城隍爺的威嚴，廟方主委黃百榮表示，城隍夜巡的獨特和專有性質，早在數年前就有學者建議廟方申請為市定民俗，廟方今年提出申請，爭取市定民俗是希望將此特有民俗活動做完整的記錄並列冊，讓後代人可以傳承，台南市文化資產管理處今也協同審議委員現場記錄勘查。

台南北區的全台首邑縣城隍廟每年農曆7月鬼門關後，舉辦顯祐伯城隍爺暗訪夜巡查，緝拿未歸的鬼魅魍魎，去年因疫情停辦，今年復辦。圖／台南市府提供
台南北區的全台首邑縣城隍廟每年農曆7月鬼門關後，舉辦顯祐伯城隍爺暗訪夜巡查，緝拿未歸的鬼魅魍魎，去年因疫情停辦，今年復辦。圖／台南市府提供
台南北區的全台首邑縣城隍廟每年農曆7月鬼門關後，舉辦顯祐伯城隍爺暗訪夜巡查，緝拿未歸的鬼魅魍魎，市長黃偉哲出席扶轎。圖／台南市府提供
台南北區的全台首邑縣城隍廟每年農曆7月鬼門關後，舉辦顯祐伯城隍爺暗訪夜巡查，緝拿未歸的鬼魅魍魎，市長黃偉哲出席扶轎。圖／台南市府提供
縣城隍爺出巡，廟方人員扛著算盤，展示城隍信仰的特色。圖／台南市府提供
縣城隍爺出巡，廟方人員扛著算盤，展示城隍信仰的特色。圖／台南市府提供

城隍爺 台南市長 文化資產

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