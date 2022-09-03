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劉建國、林慧如古坑競總成立 「雲林孫女」返鄉力挺

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
民進黨雲林縣長候選人劉建國今與古坑鄉長候選人林慧如成立聯合競選總部，上百名支持者參與，高呼競選口號，氣氛沸騰。記者陳苡葳／攝影
民進黨雲林縣長候選人劉建國今與古坑鄉長候選人林慧如成立聯合競選總部，上百名支持者參與，高呼競選口號，氣氛沸騰。記者陳苡葳／攝影

民進黨雲林縣長候選人劉建國今與古坑鄉長候選人林慧如成立聯合競選總部，上百名支持者參與，高呼競選口號，氣氛沸騰，立法委員蘇治芬、陳亭妃、賴品妤及多位地方民代候選人均到場力挺。

陳亭妃、賴品妤、蘇治芬等人接力上台致詞後，由劉建國授戰旗給林慧如，高喊「凍蒜」祝福她重返主政古坑鄉公所，帶動地方發展，2人挑著裝滿古坑農產的扁擔，象徵「承擔」守護農民。

林慧如曾任雲林縣政府農業處長、勞工處長，2屆古坑鄉長及4屆雲林縣議員，長期關心農業缺工、外籍勞工等問題，她今提出7大目標、11項政見及6大標竿，推動農業、農地與農業用水正義，尋求社會資源、善用行政資源補助鄉內學校發展多元教育，推動深度古坑尋根、踏山、溯溪、訪樹、採果、聞香、探幽、漫遊之旅等。

民進黨古坑鄉長候選人林慧如（左）與雲林縣長候選人劉建國（右）挑著裝滿古坑農產的扁擔，象徵「承擔」守護農民。記者陳苡葳／翻攝
民進黨古坑鄉長候選人林慧如（左）與雲林縣長候選人劉建國（右）挑著裝滿古坑農產的扁擔，象徵「承擔」守護農民。記者陳苡葳／翻攝
古坑孫女、立委賴品妤今天回到故鄉力挺民進黨雲林縣長候選人劉建國、古坑鄉長候選人林慧如（左）。記者陳苡葳／翻攝
古坑孫女、立委賴品妤今天回到故鄉力挺民進黨雲林縣長候選人劉建國、古坑鄉長候選人林慧如（左）。記者陳苡葳／翻攝
立法委員陳亭妃（右）今早從台南趕赴雲林力挺民進黨雲林縣長候選人劉建國，及古坑鄉長候選人林慧如（左）。記者陳苡葳／攝影
立法委員陳亭妃（右）今早從台南趕赴雲林力挺民進黨雲林縣長候選人劉建國，及古坑鄉長候選人林慧如（左）。記者陳苡葳／攝影
民進黨雲林縣長候選人劉建國今與古坑鄉長候選人林慧如成立聯合競選總部，上百名支持者參與，高呼競選口號，氣氛沸騰。記者陳苡葳／攝影
民進黨雲林縣長候選人劉建國今與古坑鄉長候選人林慧如成立聯合競選總部，上百名支持者參與，高呼競選口號，氣氛沸騰。記者陳苡葳／攝影

2022大選 九合一選舉 雲林縣選舉 劉建國 競選總部

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