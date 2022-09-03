劉建國、林慧如古坑競總成立 「雲林孫女」返鄉力挺

民進黨雲林縣長候選人劉建國今與古坑鄉長候選人林慧如成立聯合競選總部，上百名支持者參與，高呼競選口號，氣氛沸騰，立法委員蘇治芬、陳亭妃、賴品妤及多位地方民代候選人均到場力挺。

陳亭妃、賴品妤、蘇治芬等人接力上台致詞後，由劉建國授戰旗給林慧如，高喊「凍蒜」祝福她重返主政古坑鄉公所，帶動地方發展，2人挑著裝滿古坑農產的扁擔，象徵「承擔」守護農民。