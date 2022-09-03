勸募困難家扶仍籌近6百萬助學 夜市人捐助百萬元

風雨生信心，雲林家扶中心在勸幕困難的當下，社工積極奔波也獲社會各界支持，趕在開學前，今天一口頒發590萬元助學金，共有高中職182人、大專298人受惠，得以安心求學，今天受獎人冒著風雨領獎，表示會盡全力爭取好成績，將來有能力回饋，幫助更多苦人家。

雲林家扶中心主委陳燦勲感謝夜市慈愛會已連續3年挹注百萬元，還有麥寮獅子會也舉辦「萊杯有愛送暖家扶」音樂會，由民間歌手黃耀南與藝人阿吉仔共同募得百萬元助學金，加上更多善心人士投入，新學期終能得590萬元助學，讓家扶學子安心求學。

陳燦勲說，今年家扶學子交出漂亮成績單，吳瓊文考上台大、王力宏上成大，還有保送嘉大及台體大的優秀學子，2技生王同學未畢業就考取專技高考護理師執照，成績斐然令人欣慰。

今天頒發助學金特邀請夜市慈愛會理事長陳鴻榮、神級滷肉飯吳志憲、社會處長林文志、副議長蘇俊豪、虎尾鎮長丁學忠、議員黃凱等人到場鼓勵學生，並寫上祝福卡片掛上祈願牆，祝福家扶學子邁向新旅程。

陳鴻榮說，家扶學子原本一般孩子苦，為求離鄉背井，更需要大家的關懷，夜市慈愛會不少成員也是苦人家，但大家盡棉薄之力，就希望家扶孩子無後顧之憂，勇敢追夢。副議長蘇俊豪也勉勵學子努力學得一技之長，立穩腳步將來回饋社會。

冠軍神級滷肉飯吳志憲則和讀餐飲的家扶學子一起大秀精湛果雕技藝，全場讚賞連連。吳志憲勉勵大家不放棄任何機會，運氣始終站在用功人身邊。