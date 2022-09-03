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水上鄉重新劃入嘉縣海區擴展醫療資源 薛瑞元同意促成

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
衛福部長薛瑞元（中）與縣長翁章梁（左）、立委蔡易餘（右）、衛生局長趙紋華及朴醫院長賴仲亮等座談。記者魯永明／攝影
衛福部長薛瑞元（中）與縣長翁章梁（左）、立委蔡易餘（右）、衛生局長趙紋華及朴醫院長賴仲亮等座談。記者魯永明／攝影

嘉義縣幅員廣大，為均衡區域醫療資源分布，衛生局積極向衛福部爭取次醫療區重新劃分，將水上鄉從嘉義次醫療區改劃分至海區太保區，提升新設或擴充醫院機會，衛福部朴子醫院爭取在東石鄉設分院，衛福部長薛瑞元下午到朴醫座談，同意次醫療區重新劃分，但對設分院保留，要有精細計畫評估。

薛瑞元與縣長翁章梁、立委蔡易餘、衛生局長趙紋華及朴醫院長賴仲亮等座談，聽取簡報，依衛福部規範醫療區域劃分，嘉義醫療區域共劃分3個次醫療區，分別為嘉義區（集中嘉市）、阿里山區及太保區，嘉義及太保區受限總人口數，每萬人逾50床限制，無法再增加病床。

翁章梁說，嘉義次醫療區含嘉市與水上鄉，為強化縣民醫療照護，向中央爭取水上重劃回嘉縣太保區，可增加78張病床，薛部長同意重劃，可擴展醫療資源照顧縣民。

蔡易餘說，水上劃入嘉義區，稀釋影響海區醫療資原，嘉義長庚醫療資源集中，影響醫療分級，水上重劃入海區，希望海區獨立成醫療區，增設朴醫東石分院，照顧海區醫療。

薛瑞仁同意將原屬嘉義區的水上鄉重新劃分海區，但對增設分院，需考量醫護人員、設備的配置，以及未來民間新設醫院，須提供精細計畫評估。

衛生局說，嘉縣轄4家醫院，嘉義長庚及大林慈濟醫院為重度級急救責任醫院，長庚擔任雲嘉義

11家醫院急重症轉診平台基地醫院，依據2家醫院110年病人來源分析，住院病人雲林59.94%最多，次為嘉市台南；門急診病人雲林43.72%最多，次為台南21.12%，第3嘉市16.93%，雲嘉南縣市病患流入壓縮嘉縣醫療資源分配運用，水上從嘉義區改劃嘉縣，可強化地區級醫院意願設置，增進縣轄醫療資源人力，落實分級醫療，醫療資源均衡分布。

衛福部長薛瑞元（左）與縣長翁章梁、立委蔡易餘（右）、衛生局長趙紋華及朴醫院長賴仲亮等座談。記者魯永明／攝影
衛福部長薛瑞元（左）與縣長翁章梁、立委蔡易餘（右）、衛生局長趙紋華及朴醫院長賴仲亮等座談。記者魯永明／攝影
衛福部長薛瑞元（中）由縣長翁章梁（右）、立委蔡易餘（左）、衛生局長趙紋華及朴醫院長賴仲亮等陪同說明次醫療區重新劃分。記者魯永明／攝影
衛福部長薛瑞元（中）由縣長翁章梁（右）、立委蔡易餘（左）、衛生局長趙紋華及朴醫院長賴仲亮等陪同說明次醫療區重新劃分。記者魯永明／攝影

嘉義 衛生局 衛福部

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