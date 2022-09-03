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雞肉價降 雲林辦百人烤雞風雨中飄香
雲林縣養雞協會應景中秋節，今在虎尾夜市廣場舉辦烤雞活動行銷國產雞肉，理事長張振寧指出，受國際飼料大漲影響，確造成養雞界不小壓力，幸農委會降低飼料營業稅5%，對平穩市場起了作用，現在雞肉價已降，中秋節烤雞肉正是時候。
縣府農業處統計，縣內養雞場842場、1100萬隻，是雞肉生產大縣。張振寧說，仔雞原本每隻35元，目前已降至31元，雞農只求度過難關，個方面成本都盡量吸收、回饋消費端，目前土雞產地價每台斤約42元，雞蛋供應量稍不足，不過預估入秋、天氣轉涼後產量增就會平穩。
中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，肉雞的仔雞先前減產約2成，整體土雞、白肉雞價格也都降約5%，目前供應量沒問題，情況也比去年好很多，最近消費習慣改變，年輕人不會殺雞，因此以分切雞為主，雞肉價已漸降，雞蛋也平穩。
農委會和養雞協會今天冒著強風大雨在虎尾鎮夜市舉辦烤肉，擺宴60桌，全場一起烤雞，雨風中傳出陣陣香，提前帶動秋節氣氛，除了烤雞也推出剝皮辣椒雞湯呷免驚、700顆茶葉蛋嘗鮮，吸引不少民眾涉水取用，風雨無組，成為颱風天的雨中即景。
農業處表示，政府定期抽驗把關國產雞肉飼養過程，雞肉也是經合法屠宰場屠宰，並由獸醫師進行屠宰前後的屠體檢查，經嚴格把關後，符合衛生安全規定才可上市販售，確保國產雞肉安全、安心又美味。
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