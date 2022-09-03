致敬城鄉魅力大賞獲頒11大獎項 台南得獎數全國第一

內政部營建署今天在台北華山文化創意產業園區舉辦2021致敬城鄉魅力大賞頒獎典禮，台南市一舉榮獲11大獎項，得獎數量勇奪全國第一！其中官田區公所以「大隆田地景計畫─台南市官田區台糖閒置空地活化工程」榮獲政策引導型計畫優等獎殊榮，是台南參選案件中唯一由公所主辦並獲獎的機關，從眾多參賽案件脫穎而出，實屬不易。

市府都發局長莊德樑指出，2021致敬城鄉魅力大賞是內政部營建署針對各縣市政府106-110年辦理的「城鎮之心工程計畫」執行成效評比，逐一檢視各工程案及社區營造計畫施作成果，擇優評鑑各獎項，藉此激勵執行團隊也提高各計畫成果能見度。南市一舉囊括「城鄉金讚賞」特優1座、優等2座，「城鄉魅力賞」特優2座、優等1座、佳作3座，「特別貢獻賞」2座，得獎數全國第一。

都發局說，「城鄉金讚賞」是針對評鑑年度「城鎮之心工程計畫」執行績效、「環境景觀總顧問計畫」輔導成效、「社區規畫師計畫」整體營造成果，台南市每一項指標皆取得獎項。在「城鄉魅力賞」獲獎有新營鹽水雙星拱月計畫(都發局)、竹溪河岸及體育園區周邊景觀改造工程(水利局)、大隆田生態文化園區(官田區公所)、後壁長短樹的秘境花園、柳營查畝營創生藝文基地、東區後甲新境。

本次大賞也針對長期投入城鄉再造相關領域的工作，有特殊貢獻、深遠影響或卓越成就者頒予「特別貢獻賞」，台南取得其中2座，分別為催生推動台南築角計畫，長期輔導執行的建築師李坤昇；及多年執行計畫屢獲國內外獎項肯定的都發局地景規劃工程科長劉守禮，同時也是該項唯一公務人員獲獎。

官田區長陳仁偉表示，大隆田生態園區原是閒置軍營，保留哨所、塗鴉牆、精神立碑等遺跡以及豐富林相，開發以維持原生態景觀為原則，留存約1268 棵原始樹種，融入官田菱殼炭等地方創生特色產業，塑造富有官田文化生態的八大主題，成為結合環境教育學習的地方創生基地，把原閒置逾20年的封閉空間改造成大人小孩都喜歡的共融式園區。