影／台南韓友會、退伍軍人協會辦中秋捐血千人烤肉大會

台南市韓友會理事長廖盛芳、退伍軍人協會理事長衡志明有感疫情造成血荒，今天宣布9月9日中秋連假前一天，在仁德工業區太乙路辦捐血活動。兩會都是第一次辦捐血，救國團台南市、歸仁、永康團委會主動派志工協助。

廖盛芳、衡志明表示，雖是首次辦捐血，迴響很熱烈，台南捐血中心有信心ㄧ車募集兩百袋；這次活動主題「國旗屋」捐血，以千面小國旗搭設國旗屋，將立馬成拍照景點，並邀海軍陸戰隊特勤中隊戰技展現、槍械展示還有霹靂彈射擊、親子遊戲機，宣揚國防教育民眾對國家軍事熱愛。

外號「挑大師」的廖盛芳贊助牛肉湯給捐血者「補血」，還有總舖師滷麵、酵素飲吃到飽，15位義剪美髮師為大家整理門面，還有牛角撥筋消除疲勞；他說，600ml多果酵素、刀削麵5塊裝、關廟鳳梨、運動飲料、餅乾、舒壓面膜、環保袋讓捐血者帶回家，捐500cc贈品兩倍送，加送眼部耳部保養。

除了捐血活動，當晚韓友會與退伍軍人協會舉辦中秋烤肉摸彩卡拉OK聯歡會，及韓友會理監事授證，團體報名截止有1千人參加，每人繳費299元將封街烤肉。廖盛芳說，授證典禮邀請前台南市長施治明頒發當選證書，並為市議員候選人高凱旋、崇誨里長候選人衡建勳授戰旗。