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軒嵐諾海陸警報 雲林農民預防性採收蔬菜

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
中央氣象局今晨發布颱風「軒嵐諾」海上陸上颱風警報，雲林縣蔬菜產區農民進行預防性採收。記者陳苡葳／攝影
中央氣象局今晨發布颱風「軒嵐諾」海上陸上颱風警報，雲林縣蔬菜產區農民進行預防性採收。記者陳苡葳／攝影

中央氣象局今晨5點半發布颱風軒嵐諾」海上陸上颱風警報，雲林縣今日凌晨開始下起間歇性陣雨，蔬菜產區農民說，目前尚未傳出農作物受損，不過已進行預防性採收。

颱風外圍環流為雲林帶來間歇雨勢，農民說，產地價與批發市場價格本有些微落差，颱風如有影響，供銷會失衡，傳統市場就會收手，消費者可能因此選擇其他替代品。

根據西螺果菜市場市況分析，今日貨源量增，承銷商及一般消費大眾較平日多儲備蔬菜，採購量增，整體銷售情形順暢活絡，今日蔬菜交易行情普呈漲勢。

盤商說，目前蔬菜產地價浮動約1至2成，因怕大雨造成即將採收的蔬菜受損，農民辛苦種植可能血本無歸，因此蔬菜會先放置到預冷設備中儲存。

西螺果菜市場今日蔬菜總交易量約770公噸，總平均價每公斤33元，今日總交易量比前一日成長百分之二，總平均價漲幅約百分之十一；「菜王」高麗菜今日總均價每公斤23.7元，比前一日多2.5元。

盤商說，目前為止雲林蔬菜產區尚無農作物受損情況下，貨源充裕無虞，仍持續觀察近日天氣變化，預估颱風若對產地影響不大，天氣放晴後，菜價應會回穩。

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